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Трое из четверых обвиняемых по делу MH-17 получили пожизненный срок

Суд в Гааге заочно приговорил троих из четверых обвиняемых по делу о крушении малазийского "Боинга" MH-17 - россиян Игоря Стрелкова (Гиркина) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко к пожизненному тюремному сроку. Их признали виновными в крушении гражданского самолёта и в убийстве 298 человек.

Олега Пулатова суд признал невиновным.

Самый высокий пост из них на момент крушения лайнера 17 июня 2014 году занимал Стрелков . Он возглавлял так называемое министерство обороны самопровозглашённой "ДНР". Дубинский был заместителем Стрелкова. Пулатов был подчинённым Дубинского. Харченко, в свою очередь, подчинялся Пулатову.

Все четверо подсудимых были связаны с командованием воюющих в Донбассе сепаратистов. Кроме того, суд указал, что Россия имела достаточно влияния на сепаратистские республики Донбасса.

Гаагский суд постановил, что малазийский боинг был сбил ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", запущенной со стороны населённого пункта Первомайский. Эта территория находилась под контролем сепаратистов. Суд счёл версию обвинения доказанной.

По данным международного следствия, обвиняемые имели отношение к доставке из России на территорию Украины зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер. Отмечается, что выводы следственной группы основаны, в том числе, на собранных её фотографиях, спутниковых снимках, перехваченных телефонных звонках и радипереговорах.

Помощь расследованию оказали также данные из открытых источников, собранные расследовательской группой Bellingcat.

Никто из обвиняемых на слушаниях лично не присутствовал. У Олега Пулатова в суде в Нидерландах была группа адвокатов, представлявшая его интересы.

Ранее Пулатов сообщил, что "Бука" в его зоне ответственности не было. По словам Пулатова, в России он ни с кем не контактировал и не просил прислать такое оружие. Касаясь дня 17 июля 2014 года, когда был сбит "Боинг", Пулатов сообщил, что утром был на совещании в Снежном, а затем занимался приёмом и распределением группы танков. Откуда пришла техника, он не пояснил.

До сегодняшнего дня никто не взял на себя ответственность за катастрофу "Боинга-777", которая произошла в зоне вооружённого конфликта. Международное следствие не исключает, что лайнер сбили по ошибке, и целью пророссийских сепаратистов мог быть украинский военный самолёт.

После трагедии пять стран - Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина - создали совместную Международную следственную группу (JIT). Её эксперты пришли к выводу, что гражданский самолет в небе над Донбассом сбила ракета серии 9М38, выпущенная ЗРК "Бук", а сам комплекс находился на территории, подконтрольной пророссийским силам. Следователи уверены, что "Бук" попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО России, которая базировалась под Курском.

Сегодняшнее решение суда – это не конец разбирательств вокруг катастрофы "Боинга" и международных официальных инстанциях. Вслед за Гиркиным, Дубинским, Пулатовым и Харченко подсудимыми все в том же суде Нидерландов могут стать и другие люди. Следственная группа уже заявила, что до конца 2022 года станет известно, будет ли следующий процесс уже с другими обвиняемыми - предполагаемыми исполнителями.

  • Сбитый "Боинг" выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июня 2014 года. Москва всегда отрицала какую-либо ответственность за гибель "Боинга" и возлагала вину за крушение самолёта на украинские власти.
  • Россия в Совете безопасности ООН наложила вето на инициативу создания международного трибунала по делу о крушении MH17. В итоге власти Нидерландов проводят уголовный процесс в рамках национального законодательства. Решение было принято в связи с тем, что две трети погибших были подданными этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры, отмечает "Немецкая волна".
  • Судебные слушания продолжаются с марта 2020 года. За это время были заслушаны, в частности, свидетельства более 90 родственников погибших. Некоторые из них обвинили российское правительство во лжи.
  • Россия неоднократно отрицала причастность к авиакатастрофе. Разработчик зенитных систем "Бук". Российский концерн "Алмаз Антей" в своем заключении постановил, что самолет был сбит с территории, подконтрольной Украине.
  • Гаагский суд обнаружил, что в материалах "Алмаз Антея" имеются фальсификации, а эксперты не были независимыми. Заключение концерна суд счел неубедительным, но полностью исключать ценность материалов суд не стал

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