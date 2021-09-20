Девять из 20 пострадавших в Перми находятся в тяжёлом состоянии

Девять из 20 пострадавших в результате вооруженного нападения на Пермский государственный университет находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24", пациенты в наиболее тяжелом состоянии будут проходить лечение в Пермской краевой больнице.



Восьми пациентам была оказана амбулаторная медицинская помощь, двое из них отказались от госпитализации.

Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.