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Девять из 20 пострадавших в Перми находятся в тяжёлом состоянии

В Пермском университете на месте стрельбы работают следователи. 20 сентября 2021

Девять из 20 пострадавших в результате вооруженного нападения на Пермский государственный университет находятся в тяжелом состоянии. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия-24", пациенты в наиболее тяжелом состоянии будут проходить лечение в Пермской краевой больнице.

Восьми пациентам была оказана амбулаторная медицинская помощь, двое из них отказались от госпитализации.

Утром в понедельник студент юрфака открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, 24 пострадали. Напавшего ранили при задержании и госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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