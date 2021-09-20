В Пермском университете произошла стрельба, не менее 8 погибших

Неизвестный открыл утром в понедельник стрельбу в Пермском государственном университете. По официальным данным Следственного комитета, погибли восемь человек, более 10 ранены.

Около 11 утра нападавший в военной форме и с автоматом в руках открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. В телеграм-каналах распространяется видео людей, которые выпрыгивают из окон здания, чтобы спастись.

В соцсетях вуза появился призыв к тем, кто находится в здании, закрыться в помещениях.

Позже в пресс-центре МВД сообщили, что человек, устроивший стрельбу в Пермском университете, задержан. Эту информацию подтвердил Следственный комитет. Личность подозреваемого установлена, это студент вуза. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, уточнили в ведомстве. Телеграм-канал "112" пишет, что нападавший убит. Baza сообщает, что он умер в результате ранения. Впоследствии гибель нападавшего подтвердили и власти.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о ликвидации "одного из нападавших", проверяется информация о возможных сообщниках.

Издание 59.ru нашло ВКонтакте запись предположительно человека, совершившего нападение. Из неё следует, что его зовут Тимур Бекмансуров, 18 лет, и к нападению он долго готовился. В частности, он описывает процедуру получения разрешения на оружие.