Девять лет строгого режима. Алексею Навальному вынесли приговор

Судья Лефортовского суда Москвы приговорила политика Алексея Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей, признав его виновным в мошенничестве и неуважении к участникам судебного заседания. Ранее гособвинение попросило суд назначить Алексею Навальному 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 1,2 миллиона рублей.

Политика судили прямо в исправительной колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание по делу "Ив Роше". За четыре дня до вынесения приговора судья Маргарита Котова получила повышение – теперь она будет работать в Мосгорсуде.

Суд признал Навального виновным в мошенничестве. Следствие утверждало, что политик потратил на личные цели 356 миллионов рублей из пожертвований основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и другим фондам. "Средства собирались на заведомо неосуществимую цель – выдвижение Навального в президенты Российской Федерации", – сформулировал в суде прокурор суть обвинений.

Алексей Навальный, который уже больше года находится в колонии после замены условного срока на реальный по делу "Ив Роше", будет переведен в колонию строгого режима. Это означает, что ему будет позволено меньше свиданий, он сможет получать меньше посылок и передач.

Уголовное дело о неуважении к участникам судебного заседания появилось в конце мая 2021 года после того, как мировой судья Акимова оштрафовала Навального на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время процесса оппозиционер активно спорил с судьей, обвинил ее в предвзятости и получил более 10 замечаний. Тогда же Акимова заявила, что направит в московский следственный комитет материалы завершившихся слушаний для проверки "оскорбительных высказываний" Навального об участниках процесса.

Во время рассмотрения этого дела суд допросил 16 свидетелей обвинения, среди них был бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко, который заявил о давлении со стороны следователя и назвал это уголовное дело абсурдным. Со стороны защиты выступили почти 30 свидетелей, которые жертвовали деньги ФБК, среди них – главный редактор The New Times Евгения Альбац, член совета правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис, депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин и другие.

Зачитывая показания свидетелей, судья не упомянула, что Федор Горожанко заявил на заседании о давлении на него, и зачитала только показания, данные на этапе следствия. Также судья решила не упоминать, что потерпевший Костенко отказался от гражданского иска против Навального и несколько раз заявил, что не имеет к нему претензий.

В это время в эфире ютьюб-канала "Популярная политика" свидетель Федор Горожанко рассказал соратнику Навального Ивану Жданову, как следователь готовил его к заседанию и угрожал ему. Весь разговор со следователями Горожанко записал на диктофон, фрагменты этой записи появились в эфире: следователь Александр Кемеров дает Горожанко бумагу с его показаниями, которые изложены в обвинительном заключении. "Твоя задача за сегодня, пока ты здесь находишься, их выучить и завтра на суде слово в слово рассказать", – говорит Кемеров. Дальше, по рассказу Горожанко, следователь заставил его читать свои показания много раз и репетировать судебное заседание. После этого заседания Горожанко покинул Россию.