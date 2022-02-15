"В Кремле пошли дальше". Навального судят в колонии

15 февраля Лефортовский суд Москвы проведет предварительное заседание по новому уголовному делу против политика Алексея Навального. Его обвиняют в мошенничестве и оскорблении судьи Веры Акимовой, которая вела дело по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Заседание состоится в колонии, где Навальный отбывает наказание по делу "Ив Роше".

У Алексея Навального уже был один выездной суд: год назад судья Химкинского суда провел заседание и принял решение отправить политика под стражу прямо в отделе полиции, куда оппозиционера доставили после задержания в аэропорту. В этот раз судья поедет во Владимирскую область, где Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2. Утром 15 февраля к колонии приехала жена Алексея Навального Юлия Навальная

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш уверена, что такое решение было принято с целью сделать процесс максимально закрытым.

"Мы не сомневались, что Кремль сделает все, чтобы максимально тихо и быстро рассмотреть новые уголовные дела против Навального, но полагали, что они просто не пустят на суд слушателей и журналистов под предлогом ковидных ограничений. Однако в Кремле пошли дальше и решили даже сам суд перенести в тюрьму. Алексея уже судили прямо в здании ОВД – беспрецедентный случай, а это уже следующий шаг – процесс по уголовному делу сразу в колонии.

Причина простая – и "мошенничество", и "оскорбление судьи" дела настолько липовые, что их даже в обычном судебном процессе стыдно слушать. Поэтому адвокатам даже не дали обвинительное заключение. Дело стараются засекретить, потому что если на него посмотрит любой человек, то поймет – там ничего нет. Ясно, что от Путина поступила команда: не выпускать Алексея любой ценой. Поэтому уголовные дела на этом явно не закончатся. В конце концов, прямо сейчас против Алексея возбуждено еще два дела, просто они пока не дошли до суда. Решение по тому, сколько Алексей проведет в тюрьме, принимает не суд, а Кремль.

Но именно потому, что решение это политическое и не имеет ничего общего с законом, оно может быть в любой момент отменено. Поэтому наша задача – оказывать на власть все возможное давление, чтобы Алексей оказался на свободе", – говорит Ярмыш.

Соратник Алексея Навального Олег Степанов также считает, что заседание было перенесено в колонию для того, чтобы выступления политика в суде никто не услышал.

"Путин любит контроль и боится Навального. Дело в том, что, сфальсифицировав все выборы, потеряв рейтинги и начав опираться только на силовиков, Путин потерял возможность принимать непопулярные решения, совершать непопулярные действия. Если раньше он мог позволить себе не только публично "терпеть" Навального на свободе (на самом деле ждать, когда ФСБ-шники отравят Алексея), то теперь Путин видит в Алексее реальную и большую угрозу для своей власти и, видимо, для себя лично.

Путин лучше многих понимает, насколько его власть шаткая и насколько высокий уровень недовольства сейчас в стране. И стоит только недосмотреть, как события начинают развиваться самым непредсказуемым образом, касается это каких-то экологических проблем, ввода QR-кодов или посадки неугодных политиков — от Фургала до собственно Навального. Все что угодно может стать триггером для выплеска массового недовольства. Нам может казаться, что Путин параноик, но на самом деле нет. В этом он трезво оценивает ситуацию и пытается минимизировать риски. Особенно в тот момент, когда идет огромное напряжение на внешнеполитическом направлении, и Путин активно готовится к вторжению на территорию Украину – отдельный вопрос, это реальная подготовка к вторжению, либо создание иллюзии для каких-то других целей.

Так или иначе, даже находясь за решёткой и просто выступая в суде, Навальный может говорить так громко, что слышат миллионы человек и в России, и за рубежом. А что он говорит и по какому поводу – Путин контролировать не может. Поэтому и стремиться сделать все, чтобы об Алексее все побыстрее забыли. Но, как мы видим, это у Путина не выходит", – говорит Олег Степанов.

Сам Алексей Навальный утверждает, что в постановлении о назначении заседания нет никаких объяснений, почему суд должен проходить в колонии, при этом само заседание называется открытым.

"А теперь посмотрите, как они будут "судить" меня по очередному сфабрикованному делу. Прямо здесь, в тюрьме. Такого вообще никогда не было, и я уже просто коллекционер самых удивительных путинских судов. Суд – московский, Лефортовский. Все – судья, секретарь, прокуроры, адвокаты, следователи, свидетели – в Москве. И все они должны приехать сюда ко мне, в тюрьму, для "выездного заседания".

Разгадка проста – слово правды. Банда воров и лжецов во главе с Путиным боится его, как вампиры солнечного света. Они знают, что у меня сейчас нет ничего, кроме слова правды, зато уж его-то я использовать не побоюсь, пусть хоть десять сроков на меня повесят. Поэтому судить меня хотят там, где надо дважды догола раздеться, чтобы просто с адвокатами ЧЕРЕЗ СТЕКЛО поговорить. То есть прямо в зоне", – написал Навальный.

Как объяснила в разговоре с "Интерфаксом" адвокат политика Ольга Михайлова, проведение суда в колонии серьезно затруднит право Навального на защиту, так как колония является режимным объектом: туда нельзя проносить телефоны, компьютеры и другую технику.

Пока неизвестно, сможет ли кто-нибудь кроме участников процесса попасть на заседание. Официальный телеграм-канал московских судов объявил о том, что на территории колонии будет организована трансляция заседания, которую смогут смотреть представители СМИ. Однако количество мест ограничено. При этом жена политика Юлия Навальная 14 февраля публично потребовала допустить ее на суд: "Я имею все основания присутствовать в зале и смотреть в лицо этому вашему "суду", – написала она.

"Я думаю, что власти будут делать все, чтобы не допустить в зал никого кроме адвокатов. Они бы и адвокатов не допустили, но решили ограничиться подписками о неразглашении, – говорит Олег Степанов. – Если трансляция будет – она может быть такого низкого качества, что ничего не будет слышно, либо она может быть выключена в удобный момент. Так или иначе она находится под контролем. В отличие от самого Алексея, который будет, как и всегда, говорить то, что думает, и называть вещи своими именами".

За что будут судить Навального?

В новом уголовном деле против Алексея Навального четыре выделенных из общего производства эпизода о мошенничестве объединили с делом об оскорблении судьи Акимовой на предыдущем процессе. Как объясняла Ольга Михайлова, "большое дело по мошенничеству еще расследуется", и это значит, что даже после решения суда по выделенным эпизодам, следствие может выделить другие и предъявить Навальному новые обвинения по тому же делу. "Они воспользовались процедурой выделения [отдельных эпизодов] из уголовного дела для того, чтобы как раз оставить себе возможность в будущем еще проводить обыски и так далее, если они захотят, до истечения сроков давности по этой статье. Они уже могут добавить ему срок и всегда иметь в запасе уголовные дела, с которыми также могут выходить в дальнейшем в суд", – уточняла адвокат "Медиазоне"*.

Эпизоды о мошенничестве связаны с пожертвованиями, которые собирал ФБК** и другие связанные с политиком фонды. Следствие считает, что Навальный потратил на личные цели 356 миллионов рублей из этих пожертвований. Как сообщается в аккаунте ФБК в твиттере, уголовное дело построено на показаниях четырех человек, которые пожертвовали деньги Фонду борьбы с коррупцией, а потом посчитали себя обманутыми. Соратники Навального утверждают, что потерпевшие в этом деле – подставные.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в конце декабря 2020 года, когда политик проходил курс лечения в Германии после отравления. Тогда соратники Навального утверждали, что таким образом власти пытаются заставить оппозиционера не возвращаться в Россию. Политик, в свою очередь, заявил, что никогда не получал в своих фондах зарплату и не использовал пожертвования в личных целях. По этим четырем эпизодам обвинения ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело о неуважении к суду завели в конце мая 2021 года после того, как мировой судья Акимова оштрафовала Навального на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время процесса оппозиционер активно спорил с судьей, обвинил ее в предвзятости и получил более 10 замечаний. Тогда же Акимова заявила, что направит в московский следственный комитет материалы завершившихся слушаний для проверки "оскорбительных высказываний" Навального об участниках процесса. Максимальное наказание по этому обвинению – до шести месяцев ареста.

Но это еще не все уголовные дела против Навального – идет расследование еще двух дел, которые пока не дошли до суда. В августе прошлого года политику предъявили обвинение по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. Следствие утверждает, что Навальный создал Фонд борьбы с коррупцией, деятельность которого была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний – то есть к участию в акциях протеста. Максимальное наказание по этой статье – три года лишения свободы.

В конце сентября 2021 года стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела: в этот раз Навального и его соратников заподозрили в создании экстремистского сообщества. По данным СК, в 2014 году Навальный создал экстремистское сообщество, а Волков и Жданов вскоре к нему присоединились. Таковым сообществом следствие считает Фонд борьбы с коррупцией и штабы сторонников политика***. По утверждению ведомства, противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах и на создание протестного настроения у населения. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Без учета новых уголовных дел Навальный мог бы выйти на свободу в октябре 2023 года. Если суд приговорит его к максимальным срокам по всем делам, которые на данный момент возбуждены против политика, срок его заключения продлится более чем на 20 лет.

*Издание "Медиазона" внесено в реестр СМИ-"иноагентов"

**ФБК был признан "иноагентом" и экстремистской организацией, ликвидирован в августе 2021 года

***Штабы Навального признаны экстремистской организацией