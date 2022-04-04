Девять сотрудников ярославской колонии осудили по делу о пытках

Суд в Ярославле приговорил девятерых бывших сотрудников ФСИН к реальным срокам по делу о пытках заключённого ярославской исправительной колонии № 1 Абубакара Цагалаева. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Владимира Баланова, Алексея Вихарева, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Руслана Цветкова и Максима Яблокова признали виновными в превышении должностных полномочий. Им назначили сроки от трех лет до трех лет и четырех месяцев колонии общего режима. Ранее Богданов, Бровкин, Цветков и Яблоков были осуждены по делу о пытках заключённого ярославской колонии №1 Евгения Макарова.