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Девять сотрудников ярославской колонии осудили по делу о пытках

Суд в Ярославле приговорил девятерых бывших сотрудников ФСИН к реальным срокам по делу о пытках заключённого ярославской исправительной колонии № 1 Абубакара Цагалаева. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Владимира Баланова, Алексея Вихарева, Игоря Камиронова, Ивана Коковина, Александра Семенова, Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Руслана Цветкова и Максима Яблокова признали виновными в превышении должностных полномочий. Им назначили сроки от трех лет до трех лет и четырех месяцев колонии общего режима. Ранее Богданов, Бровкин, Цветков и Яблоков были осуждены по делу о пытках заключённого ярославской колонии №1 Евгения Макарова.

  • В июле 2018 года "Новая газета" и фонд "Общественный вердикт" опубликовали видео пыток одного из заключённых ярославской колонии - Евгения Макарова. В феврале 2020 года появились свидетельства новых пыток – две видеозаписи, на которых сотрудники ФСИН большой группой избивают других заключённых. Один из них, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, находившийся в колонии с мая 2016 года, после пыток умер в больнице.
  • В мае 2020 года суд в Ярославле оправдал начальника колонии №1 Дмитрия Николаева и его заместителя по делу о пытках Евгения Макарова. Другие сотрудники колонии, попавшие на видеозаписи, были осуждены на сроки от трёх до четырёх лет.

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