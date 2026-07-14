Девять стран ЕС призвали лишить МОК европейского финансирования

Представители девяти стран ЕС - Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии, Дании, Швеции, Нидерландов и Румынии - обратились к Еврокомиссии с предложением лишить Международный олимпийский комитет (МОК) европейского финансирования из-за анонсированного МОК снятия ограничений на доступ российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, сообщило в частности Министерство культуры Эстонии.

В рамках инициативы предлагается лишить финансирования Евросоюза, в том числе через программу Erasmus+, не только сам Международный олимпийский комитет, но и спортивные объединения, которые поддержали идею МОК о допуске россиян к спортивным мероприятиям. Среди них упомянуты Международная федерация фехтования и Международная федерация плавания.

Помимо этого, предлагается пересмотреть участие этих организаций в будущих обсуждениях и мероприятиях, связанных с развитием спорта в ЕС.

7 июля Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России, а также отменил рекомендованные ограничения для российских спортсменов и команд, включая требование выступать в нейтральном статусе. Россиян допустят к отборочным соревнованиям перед Олимпийскими играми 2028 года, при этом вопрос об использовании российских флага и гимна на играх будет решён позднее. Восстановление членства ОКР в МОК объяснили тем, что были распущены так называемые олимпийские советы, созданные ранее на оккупированных Россией территориях Украины.

После этого некоторые спортивные организации стали отменять свои ограничения в отношении российских спортсменов. Другие спортивные федерации пока их сохраняют. В то время как многие страны Европы выступают против участия российских спортсменов - в связи с вторжением в Украину - ряд других стран не возражает против возвращения российских атлетов.

Сообщается, что во вторник на сайте МОК впервые с 2023 года стала доступна страница Олимпийского комитета России.