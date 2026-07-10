"Отказ признавать реальность". Блогеры – о решении МОК в пользу РФ

Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), приостановленное в 2023 году. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном 7 июля. Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в русско- и украиноязычном сегментах блогосферы.

Вначале – о сути решения. Как заявили в МОК, ОКР больше не включает в свой состав спортивные организации на территориях, которые относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, и подтвердил, что не будет вести там деятельность. Речь идёт об оккупированных российскими войсками международно признанных территориях Украины, об аннексии которых заявила Россия – речь идёт о Крыме, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

МОК отменил рекомендованные ограничения для российских спортсменов и команд, включая требование выступать в нейтральном статусе. В организации это объяснили началом отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и необходимостью обеспечить равный доступ к соревнованиям. При этом вопрос об использовании российских флага и гимна на Олимпийских играх будет решен позднее.

В комитете также заявили, что МОК не будет проводить свои мероприятия в России и приглашать российских государственных чиновников. При этом вопрос об организации спортивных мероприятий по конкретным видам спорта в России остается на усмотрение соответствующих спортивных федераций, которые также смогут самостоятельно принимать решения относительно использования флага и гимна России.

Реакции общественности, если судить по сетевым комментариям, разделились, как это часто бывает в подобных случаях, на две группы: позитивно-восторженные и негативно-возмущенные. Правда, вторая группа, в свою очередь, расколота на два лагеря, противоположных по взглядам и мотивациям. Но начнем с восторженных.

Радость от того, что флаг РФ получил шанс снова "развеиваться" на международных соревнованиях, действительно довольно широко разлилась по Рунету.

Тамара Рахлис

Россия вернулась в мировой спорт!

После ухода Томаса Баха с поста президента МОК ситуация для России стала постепенно улучшаться. Пришедшая ему на смену Кирсти Ковентри явно заняла более лояльную позицию по отношению к нашим спортсменам, хотя высказывалась дипломатично и старалась не раздражать противников возвращения России.

И допуски в различных дисциплинах посыпались один за другим, причем в некоторых из них с флагом и гимном, что года два-три назад казалось чем-то невозможным.

Санкции сняли, ОКР восстановили, флаг – позже.

Пока присутствует момент с отсутствием флага и гимна.

В МОК уверяют, что примут финальное решение по этому поводу в “подходящее время”. То же самое касается и возможности проводить соревнования в России под эгидой организации.

Это фактически означает, что наши атлеты получили возможность соревноваться как в личных, так и в командных видах, причем с этого момента в МОК не будут мониторить вопрос нейтральности россиян. Все стыдные проверки остались в прошлом.

Особенно ярые поклонники кремлевской политики и агрессии России против соседней страны даже считают, что санкции, наоборот, стоит ввести против украинских спортсменов.

Владимир Вольфсон

Украинцы разгневаны решением МОК о восстановлении членста России. Но недовольными должны быть мы. Россия не сумела пока добиться полного запрета на участие спортсменов из так наз. Украины под её "флагом", "гимном" и другими обозначениями идентичности. Участие нацистского государства – которому, впрочем, осталось существовать недолго, – в олимпийском движении возмутительно и кардинально противоречит олимпийским принципам.

А некоторые уже мечтают о проведении в России международных спортивных турниров.

Игорек Осетинский

Долгожданные новости.

МОК восстановил членство ОКР и снял ограничения на проведение соревнований в России.

Значит, есть хорошие шансы начать работу по возвращению Красноярску права проведения чемпионата мира, который должен был пройти в 2023 году.

Красноярск давно доказал, что умеет принимать турниры самого высокого уровня. Кубок Ивана Ярыгина, который ежегодно собирает сильнейших вольников мира, уже много лет не уступает по организации чемпионатам мира и доказывает любовь города к спортивной борьбе.

А уже в октябре 2026 года Красноярск примет международный форум "Россия – спортивная держава", оператором которого выступит Фонд Росконгресс. Проведение события такого масштаба станет еще одним весомым аргументом в пользу того, что город готов принимать крупнейшие международные спортивные мероприятия.

Уверен, Красноярск заслуживает вернуть себе право на проведение чемпионата мира.

Естественно, у представителей Украины прямо противоположные чувства. В совместном заявлении министров иностранных дел и спорта Украины решение МОК названо "тревожным сигналом". В заявлении содержится призыв к властям стран-организаторов соревнований не допускать демонстрации государственной символики России. "Символы страны-агрессора не могут становиться элементом спортивного праздника", – говорится в заявлении. Глава НОК Украины Вадим Гутцайт назвал решение МОК "позорным".

А вот что заявил Владислав Гераскевич – украинский скелетонист, отстраненный от участия в недавней зимней Олимпиаде в Италии после того, как он объявил о намерении выступать в шлеме с изображением украинских спортсменов, погибших в ходе российского вторжения:

Это решение не имеет отношения к нейтралитету спорта. Это решение – отказ признавать реальность.

МОК полностью игнорирует тот факт, что российский спорт играет огромную роль в российской пропаганде.

ФСБ по-прежнему контролирует Российское антидопинговое агентство, а возглавляют его те же самые люди, которые отравили российских диссидентов "Новичком". Однако МОК игнорирует этот факт.

Российские спортсмены сражаются на передовой, но МОК называет их "невинными".

Российские спортсмены участвуют в мероприятиях с участием похищенных украинских детей, но МОК не заботится об украинских жертвах. Они предпочитают дисквалифицировать Украину, чем смотреть в глаза сегодняшней реальности.

С украинским спортсменом согласны и многие антивоенно и антипутински настроенные россияне.

Рустем Адагамов

Пока мы тут увлечены футболом и теннисом, мерзавцы в МОК на заседании своего исполкома восстановили в правах Олимпийский комитет России и рекомендовали международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Что открывает путь России к участию в Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе.

Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что "МОК хочет обеспечить всем спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своего правительства".

Решение МОК сразу приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев. По его мнению, "оно приведет к скорому восстановлению российских сборных во многих видах спорта и позволит стране вновь принимать крупные международные соревнования".

И всё это безумие происходит на фоне продолжающейся войны и ракетных ударов РФ по жилым домам в Украине, где гибнут десятки мирных жителей. Невероятно и возмутительно!

Дмитрий Чернышев

Олимпиада – это не только про спорт. Это и про признание стран-участников частью международного сообщества. Спортсмены выступают под флагами своих стран. Считается, что они защищают "честь" своей страны. Но у путинской России нет чести. Она спустила свою честь в унитаз нападением на Украину. Бомбежками Киева и Мариуполя. Массовым мародерством и пытками пленных. Стрельбой по вокзалам и больницам. И если продажный МОК не отменит своего позорного решения, то только бойкот Олимпиады поставит ему мозги на место.

Дмитрий Навоша

Получается, формальных ограничений для возвращения в мировой спорт Большунова, Рылова, Авериных и других Z-спортсменов почти не остаётся (но вдруг конкретным федерациям по видам спорта здравомыслия хватит?).

Олимпийские медали на провоенных путинских мероприятиях – получается, МОКу это ОК (или в МОКе забыто). Шлем Гераскевича с портретами убитых в этой войне украинских спортсменов был не ОК, его на Олимпиаде-26 к участию не допустили. Обосновывая это решение тогда, зимой, глава МОК Кирсти Ковентри из Зимбабве призывала "не политизировать спорт".

Гайки в этих вопросах энергично откручиваются уже второй год на фоне только нарастающей по степени своей дикости геноцидальной войны. Но тут, подозреваю, и сам Путин прифигеет от этого воодушевляющего похлопывания по плечу со стороны МОК. От того, насколько далеко и быстро всё пошло.

Аркадий Бабченко

А Путин таки был прав в своей стратегии насчет коллективного Запада. Покочевряжатся пяток лет – и приползут обратно. Тут надо признать.

Что интересно, далеко не весь Z-лагерь торжествует в связи с решением МОК. Причины, правда, совсем другие: Олимпийский комитет России и министра спорта РФ Михаила Дегтярева обвиняют в "предательстве", поскольку они согласились с исключением олимпийских советов оккупированных Россией территорий Украины из состава ОКР, выполнив тем самым условие МОК.

Дмитрий Стешин

А как жители Крыма-то порадуются в эти непростые дни! А у [украинцев] вообще будет праздник в Киеве. Надеюсь, наши обеспечат иллюминацию.

Ростислав Шорохов

"МОК дает четкий сигнал – олимпийское движение должно быть вне политики", – заявил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

Но оказалось, что место для политики есть, и оно основное. Просто новиопы (сокращение от "новая историческая общность", понятие придумано писателем Дмитрием Галковским – РС) выполнили требования МОКа и исключили из своего состава спортивные организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признав над ними украинскую юрисдикцию.

То есть ради возможности махать российским флагом на мировых спортплощадках они сняли этот флаг с земли пропитанной кровью, отреклись от неё.

Платон Беседин

Читаю эпические радости о том, как вернули Россию в Международный Олимпийский Комитет. Так как особо не напишешь, скромно замечу: никто не обратил внимание вот на это?

"Решение было принято после тщательного анализа, проведённого Комиссией МОК по правовым вопросам. При этом учитывалось, что ОКР больше не включает в свой состав в качестве членов какие-либо региональные спортивные организации на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины".

Это значит, что спортсмены из Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области мимо. Ну и? Уважение? А как же недавний пароль "чей Крым"?

Впрочем, некоторые комментаторы, в том числе из числа "патриотических", пытаются смотреть на ситуацию несколько отстраненно.

Мастер пера

В формулировке о восстановлении членства Олимпийского комитета России МОК не зря подчеркнул временность такой разрешительной меры, что стало чистосердечным признанием в сохраняющихся предубеждениях в отношении РФ. В свою очередь, и в России не стали делать вид, что решение МОК окончательно и бесповоротно открывает новую страницу в истории взаимоотношений ОКР и международной олимпийской бюрократии, а старую страницу закрывает и забывает. В той книге по всемирной истории, где пишутся и главы про превратности олимпийского движения, явно заложена функция перелистывания страниц как вперед, так и назад. В такой сложной и неоднозначной обстановке важно не потерять ориентиров , не выдать желаемое за действительное и не купиться на оптимистичные декларации со сладкими посулами, а сверяться с реалиями на земле, на футбольных полях и ледовых площадках.

Ну, собственно, наблюдателям, вне зависимости от их взглядов, ничего иного и не остается. Иное дело, что "реалии на земле" то и дело попадают в зависимость от не известных широкой публике соображений политиков и спортивных чиновников.