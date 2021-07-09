Деятели искусства просят Верховный суд забрать дело Юрия Дмитриева

Более 150 деятелей искусства и науки обратились с открытым письмом к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой забрать дело карельского историка Юрия Дмитриева из петрозаводских судебных инстанций и вынести свой вердикт. Текст обращения опубликовала "Новая газета".

В письме говорится, что уголовное дело в отношении Дмитриева, которого обвиняли в сексуальных преступлениях и распространении порнографии, рассматривается 4,5 года в судах Карелии. Дважды суды оправдывали историка и дважды приговор был отменен. Отмечается, что когда рассматривалась апелляция в Верховном суде Карелии, то срок был увеличен на 10 лет.

Письмо подписали музыкант Борис Гребенщиков, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Звягинцев, журналистка Катерина Гордеева, писательница Людмила Улицкая, артист Константин Райкин, член Совета по правам человека Николай Сванидзе, десятки ученых Российской академии наук, писатели, поэты, критики и музыканты.

В 2016 году в отношении Юрия Дмитриева возбудили уголовное дело. Историка обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Вину он отрицал. Его защита утверждала, что он делал снимки обнажённой девочки, чтобы отслеживать состояние её здоровья для контролирующих органов опеки.

Суд Дмитриева оправдал, но в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.

22 июля суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к трём с половиной годам колонии строгого режима. Виновным историка признали только по одному пункту обвинения – в насильственных действиях сексуального характера, по всем остальным пунктам его оправдали.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии удовлетворил требование прокуратуры и ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела направлены на новое рассмотрение в новом составе суда.

Историк и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев вместе с коллегами в 1990-е открыл урочище Сандармох, где во времена Большого террора расстреливали людей. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могли находиться останки около 4,5 тысяч человек.