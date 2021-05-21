Юрий Дмитриев стал лауреатом премии свободы имени Сахарова

Руководитель карельского общества "Мемориал" Юрий Дмитриев стал лауреатом премии свободы имени Андрея Сахарова Норвежского Хельсинкского комитета.

Глава организации Гейр Хеннеланд отметил вклад Дмитриева в изучении истории жертв политических репрессий в Карелии 1930-1940-х годов.

Из-за пандемии коронавируса церемония награждения состоится 29 октября.

Историк Юрий Дмитриев обнаружил и занимался изучением массового захоронения Сандармохе и Красном Бору. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могло находиться около четырех с половиной тысяч тел, расстрелянных в годы сталинских репрессий.

В 2016 году в отношении Дмитриева возбудили уголовное дело. Историка обвинили в изготовлении детской порнографии с участием приёмной дочери. Вину он отрицал. Его защита утверждала, что он делал снимки обнажённой девочки, чтобы отслеживать состояние её здоровья для контролирующих органов опеки.

Суд Дмитриева оправдал, но в 2018 году на него завели новое дело, обвинив кроме изготовления порнографии в сексуальном насилии над дочерью, развратных действиях и незаконном хранении оружия.

22 июля суд в Петрозаводске приговорил Дмитриева к трём с половиной годам колонии строгого режима. Виновным историка признали только по одному пункту обвинения – в насильственных действиях сексуального характера, по всем остальным пунктам его оправдали.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии удовлетворил требование прокуратуры и ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела направлены на новое рассмотрение в новом составе суда.

В феврале издание "Проект" со ссылкой на источники писало, что помощник российского президента Анатолий Серышев был заинтересован в преследовании Дмитриева и, с высокой долей вероятности, "курировал" ход уголовного дела. В 2016 году, когда против Дмитриева было возбуждено дело по линии ФСБ, Серышев возглавлял карельское управление спецслужбы.

Дмитриев и его соратники считают уголовное дело сфабрикованным. В защиту историка неоднократно выступали российские и зарубежные правозащитники, деятели культуры и учёные.