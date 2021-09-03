Деятели культуры опубликовали письмо к 90-летию Фридриха Горенштейна

Более 50 деятелей культуры выступили с открытым письмом к 90-летию со дня рождения писателя Фридриха Горенштейна, которое состоится 18 марта 2022 года. Полный текст письма опубликовал проект COLTA.RU.

Авторы письма призывают СМИ, театры, киностудии, телевидение, творческие союзы кинематографистов и литераторов "сделать все возможное, чтобы закрепить его имя в сознании тех, кому дорога культура". Например, показать в дни юбилея спектакли по произведениям Горенштейна, провести публичные чтения его произведений, показать в кинотеатре фильмы по сценариям писателя.

Также авторы считают, что стоит учредить приз имени Горенштейна за лучший сценарий на одном из российских кинофестивалей и литературную премию его имени.

"Пропуск юбилея Горенштейна (как ранее замалчивание его произведений) был бы, на наш взгляд, ощутимой потерей для российской культуры и истории этой культуры, новой несправедливостью по отношению к памяти о Горенштейне и к значимости оставленных им текстов — плодов мучительных размышлений и труда писателя, сравниваемого в Европе с классиками Толстым и Достоевским", — говорится в письме.

Открытое письмо на данный момент подписали 57 человек, среди них поэт Дмитрий Быков, кинокритик Антон Долин, писатель Виктор Ерофеев, кинорежиссеры Андрей Звягинцев и Андрей Кончаловский и многие другие.