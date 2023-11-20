В Санкт-Петербурге умерла писательница и правозащитница Нина Катерли. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский. Нине Катерли было 89 лет, о причинах смерти не сообщается.

Писательница родилась в Ленинграде в 1934 году. Профессионально литературой она занималась с 1970-х годов, первая книга, сборник рассказов "Окно", была опубликована в 1981. Её произведения публиковались также в самиздате. Писала в жанре "фантастического реализма", а также сатиры на советскую действительность. Соавтор книги воспоминаний "Чему свидетели мы были".

Нина Катерли долгие годы занималась правозащитной деятельностью и публицистикой. Выступала в защиту обвинявшегося в конце 1990-х в госизмене морского офицера Александра Никитина (был оправдан), Михаила Ходорковского и других обвиняемых по делу ЮКОСа, в защиту других политзаключённых, против политических репрессий и власти Владимира Путина. Была членом Петербургского ПЕН-клуба и Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

Нина Катерли - бабушка режиссёрки Евгении Беркович, находящейся сейчас в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма в её спектакле "Финист Ясный сокол". В мае у Катерли дома в Петербурге после задержания Беркович прошёл обыск.