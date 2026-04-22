Дезертир из "Ахмата" вылетел в Армению. 4 месяца он жил в аэропорту

Уроженец Чечни Зелимхан Муртазов, который провёл около четырех месяцев в транзитной зоне международного аэропорта столицы Казахстана Астаны, смог вылететь в Армению. Ранее Муртазов дезертировал из воюющего в Украине подразделения "Ахмат". В России ему грозило преследование за оставление военной службы или принудительное возвращение на фронт, сообщает Кавказ.Реалии.

По словам брата Зелимхана, Турпала Муртазова, он смог покинуть Казахстан 20 апреля – в первый день запуска прямых рейсов между Астаной и Ереваном. По прибытии его задержали армянские пограничники и несколько часов допрашивали, после чего впустили в Армению.

"Он говорит, что привыкает к обычной жизни, сидит под солнцем, подшучивает, что берет витамин D", – сказал брат Зелимхана Муртазова изданию "Вот так". При этом родственник отметил, что не считает Армению полностью безопасной страной для выходцев из Чечни, бежавших от преследования на родине. В прошлом году в Ереване была убита бежавшая из Чечни Айшат Баймурадова, дело расследуется как заказное убийство.

Муртазов подписал трехлетний контракт с подразделением "Ахмат" в августе 2022 года – по его словам, под давлением сотрудников силовых структур Чечни, угрожавших в противном случае забрать на войну его младших братьев. В интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что почти три года занимался в оккупированной Россией части Запорожской области земляными работами, а контракт был автоматически продлён без его согласия. В октябре 2025 года Муртазов ушёл в отпуск и бежал через Казахстан в Турцию, однако турецкие власти отказали ему во въезде и депортировали обратно в Астану. Там он провёл несколько месяцев, не покидая транзитную зону аэропорта.