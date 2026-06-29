"Дипломат-паровоз". Лавров возглавил список ЕР на выборах в Думу

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 29 июня
01:16 «Единая Россия» и «Яблоко» провели XXIII съезды
04:11 Ветеран «СВО», угрожавший Владимиру Путину в видеообращении, арестован на 11 суток
05:22 Владимир Путин заявляет о желании Киева «расшатать» российское общество ударами по НПЗ и признает, что Купянск не захвачен
07:56 О чем Путин разговаривал 2 дня на Валдае с Александром Лукашенко, и зачем Лукашенко полетел в Пекин
16:03 Президент Сербии Александр Вучич объявил, что скоро подаст в отставку
23:05 Болельщики из стран Центральной Азии на Чемпионате мира по футболу
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»