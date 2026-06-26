Виктория Боня в погонах. "Ветеран СВО" обратился к Путину, Кремль отреагировал

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 26 июня

01:07 В аннексированных Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации, массированный удар украинских беспилотников по российским регионам, Владимир Зеленский объявил о 40-дневной операции СБУ по принуждению России к миру

05:13 Кремль отреагировал на обращение «ветерана СВО», угрожавшего мятежом, если ему не дадут рассказать Владимиру Путину о реальной ситуации в армии РФ. Сам ветеран теперь отрицает, что угрожал мятежом

10:18 Зеленский: Беларусь отключила ретрансляторы, помогавшие российским БПЛА. Александр Лукашенко улетел на встречу с Путиным

12:55 Марко Рубио отрицает наличие «договоренностей» по Украине по итогам встречи Путина и Дональда Трампа на Аляске. МИД России настаивает, что они были

15:00 Ливан и Израиль пытаются договориться о постепенной замене израильских военных на юге Ливана на подразделения ливанской регулярной армии

17:10 Президент Чехии Петр Павел через Конституционный суд добился права возглавить делегацию страны на саммите НАТО в Турции

21:30 Александр Бастрыкин призывает возродить комсомол и пионерию

24:13 Иван Толстой начинает цикл передач «Наши книги» на Youtube канале Prague Book Tower