Виктория Боня в погонах. "Ветеран СВО" обратился к Путину, Кремль отреагировал

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 26 июня
01:07 В аннексированных Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации, массированный удар украинских беспилотников по российским регионам, Владимир Зеленский объявил о 40-дневной операции СБУ по принуждению России к миру
05:13 Кремль отреагировал на обращение «ветерана СВО», угрожавшего мятежом, если ему не дадут рассказать Владимиру Путину о реальной ситуации в армии РФ. Сам ветеран теперь отрицает, что угрожал мятежом
10:18 Зеленский: Беларусь отключила ретрансляторы, помогавшие российским БПЛА. Александр Лукашенко улетел на встречу с Путиным
12:55 Марко Рубио отрицает наличие «договоренностей» по Украине по итогам встречи Путина и Дональда Трампа на Аляске. МИД России настаивает, что они были
15:00 Ливан и Израиль пытаются договориться о постепенной замене израильских военных на юге Ливана на подразделения ливанской регулярной армии
17:10 Президент Чехии Петр Павел через Конституционный суд добился права возглавить делегацию страны на саммите НАТО в Турции
21:30 Александр Бастрыкин призывает возродить комсомол и пионерию
24:13 Иван Толстой начинает цикл передач «Наши книги» на Youtube канале Prague Book Tower