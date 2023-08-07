Начиненный взрывчаткой надводный беспилотник атаковал в Керченском проливе российский танкер;
Результаты переговоров в Саудовской Аравии по мирному урегулированию в Украине;
На монументе "Родина-мать" в Киеве вместо герба СССР установлен украинский Тризуб;
Приговор Даниэлю Холодному и условия содержания в колонии особого режима, в которой будет сидеть Алексей Навальный;
Итоги конференции "Новая Беларусь";
В Грузии отмечают пятнадцатую годовщину начала российского вторжения в августе 2008 года;
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Форум