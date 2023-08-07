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Приговор Даниэлю Холодному и условия содержания в колонии особого режима, в которой будет сидеть Алексей Навальный;

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