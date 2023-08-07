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Время Свободы

"Дипломатических успехов недостаточно". Конференция "Новая Беларусь"

Информационный дайджест "Время Свободы", 7 августа

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Время Свободы - Темы дня 07.08.2023
by Радио Свобода

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Начиненный взрывчаткой надводный беспилотник атаковал в Керченском проливе российский танкер;

Результаты переговоров в Саудовской Аравии по мирному урегулированию в Украине;

На монументе "Родина-мать" в Киеве вместо герба СССР установлен украинский Тризуб;

Приговор Даниэлю Холодному и условия содержания в колонии особого режима, в которой будет сидеть Алексей Навальный;

Итоги конференции "Новая Беларусь";

В Грузии отмечают пятнадцатую годовщину начала российского вторжения в августе 2008 года;

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