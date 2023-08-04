Путин ставит на "Ладу" свой авторитет. На чем будут ездить чиновники

Алексей Навальный признан виновным по делу о создании экстремистского сообщества. Политик призывает россиян не бояться властей;
Существует ли перспектива замораживания боевых действий в Украине;
Почему власти граничащих с Украиной российских регионов вооружают стрелковым оружием отряды теробороны, не дождавшись принятия соответствующих законов;
Выполнят ли российские чиновники наказ Владимира Путина пересесть на автомобили российского производства;
Грузия запретила экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей европейского и американского производства;
Игорь Губерман о том, выживет ли Россия после войны в Украине.
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