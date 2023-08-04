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Время Свободы

Путин ставит на "Ладу" свой авторитет. На чем будут ездить чиновники

Информационный дайджест "Время Свободы", 4 августа

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Время Свободы - Темы дня 04.08.2023
by Радио Свобода

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Алексей Навальный признан виновным по делу о создании экстремистского сообщества. Политик призывает россиян не бояться властей;

Существует ли перспектива замораживания боевых действий в Украине;

Почему власти граничащих с Украиной российских регионов вооружают стрелковым оружием отряды теробороны, не дождавшись принятия соответствующих законов;

Выполнят ли российские чиновники наказ Владимира Путина пересесть на автомобили российского производства;

Грузия запретила экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей европейского и американского производства;

Игорь Губерман о том, выживет ли Россия после войны в Украине.

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