Директор ФСБ назвал "законной целью" главу ГУР Украины

Глава ФСБ России Александр Бортников во вторник заявил, что спецслужбы Украины якобы способствовали теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта, жертвами которого стали, по последним данным, не менее 139 человек.

Выступая во вторник в Москве, Бортников признал, что российское следствие пока не установило заказчика нападения, а его исполнителями были, как он выразился, радикалы-исламисты. Тем не менее Бортников выразил убеждённость в том, что спецслужбы Украины имели к теракту отношение. Дословно он сказал об "ангажированности" Киева.

Бортников сослался на то, что подозреваемые в теракте, пытаясь скрыться, ехали на автомобиле в сторону Украины, а также что Украина якобы "осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока". Он также призвал признать террористической организацией Службу безопасности Украины.

Отвечая на вопрос о том, является ли "законной целью" глава другой украинской спецслужбы - ГУР - Кирилл Буданов, директор ФСБ сказал, что все, кто совершает преступления "против России и российских граждан" - законная цель. На вопрос "почему они ещё живы" он ответил: "Всё впереди".

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на вопрос репортёра, сформулированный как "Украина или ИГИЛ? (то есть признанная террористической группировка "Исламское государство", заявившая о том, что она стояла за нападением)" ответил "Конечно, Украина".

Власти Украины категорически отвергают причастность к теракту. Они утверждают, что Москва пытается обвинить Украину, чтобы оправдать ведущуюся против неё войну. США и другие страны Запада заявляли об отсутствии каких-либо доказательств причастности Украины к теракту и о том, что нет оснований сомневаться, что его совершил афганский филиал ИГ.

Бортников признал, что США передавали России информацию о подготовке теракта, но она, по его словам, "носила общий характер". Он также обвинил в причастности к нападению и спецслужбы Запада, заявив, что их цель "создать панику в обществе в России". Бортников оговорился, что пока о якобы их причастности к нападению есть только "общая информация".

По подозрению в нападении арестованы 4 уроженца Таджикистана, как утверждается, непосредственно нападавшие на "Крокус", и ещё несколько лиц. Украинцев среди них нет. Видео, снятое самими нападавшими, и сообщение об ответственности за теракт опубликовали ресурсы, связанные с ИГ. Все обвинения российских властей в адрес Украины на данный момент строятся на том, что подозреваемые были задержаны в Брянской области, куда уехали из Москвы после теракта. Эта область граничит с Украиной и Беларусью, и нападавшие, как утверждается, ехали к украинской границе.

Следствие официально не выдвигало каких-либо версий.