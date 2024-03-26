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Директор ФСБ назвал "законной целью" главу ГУР Украины

Александр Бортников (слева от Владимира Путина)
Александр Бортников (слева от Владимира Путина)

Глава ФСБ России Александр Бортников во вторник заявил, что спецслужбы Украины якобы способствовали теракту в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта, жертвами которого стали, по последним данным, не менее 139 человек.

Выступая во вторник в Москве, Бортников признал, что российское следствие пока не установило заказчика нападения, а его исполнителями были, как он выразился, радикалы-исламисты. Тем не менее Бортников выразил убеждённость в том, что спецслужбы Украины имели к теракту отношение. Дословно он сказал об "ангажированности" Киева.

Бортников сослался на то, что подозреваемые в теракте, пытаясь скрыться, ехали на автомобиле в сторону Украины, а также что Украина якобы "осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока". Он также призвал признать террористической организацией Службу безопасности Украины.

Отвечая на вопрос о том, является ли "законной целью" глава другой украинской спецслужбы - ГУР - Кирилл Буданов, директор ФСБ сказал, что все, кто совершает преступления "против России и российских граждан" - законная цель. На вопрос "почему они ещё живы" он ответил: "Всё впереди".

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на вопрос репортёра, сформулированный как "Украина или ИГИЛ? (то есть признанная террористической группировка "Исламское государство", заявившая о том, что она стояла за нападением)" ответил "Конечно, Украина".

Власти Украины категорически отвергают причастность к теракту. Они утверждают, что Москва пытается обвинить Украину, чтобы оправдать ведущуюся против неё войну. США и другие страны Запада заявляли об отсутствии каких-либо доказательств причастности Украины к теракту и о том, что нет оснований сомневаться, что его совершил афганский филиал ИГ.

Бортников признал, что США передавали России информацию о подготовке теракта, но она, по его словам, "носила общий характер". Он также обвинил в причастности к нападению и спецслужбы Запада, заявив, что их цель "создать панику в обществе в России". Бортников оговорился, что пока о якобы их причастности к нападению есть только "общая информация".

По подозрению в нападении арестованы 4 уроженца Таджикистана, как утверждается, непосредственно нападавшие на "Крокус", и ещё несколько лиц. Украинцев среди них нет. Видео, снятое самими нападавшими, и сообщение об ответственности за теракт опубликовали ресурсы, связанные с ИГ. Все обвинения российских властей в адрес Украины на данный момент строятся на том, что подозреваемые были задержаны в Брянской области, куда уехали из Москвы после теракта. Эта область граничит с Украиной и Беларусью, и нападавшие, как утверждается, ехали к украинской границе.

Следствие официально не выдвигало каких-либо версий.

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