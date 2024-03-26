Суд в Москве заочно арестовал главу СБУ по обвинению в терроризме

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по делу о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает пресс-служба суда. Малюка также объявили в федеральный и международный розыск, уточнили в суде.

По информации "Коммерсанта", поводом для дела против главы СБУ мог стать взрыв грузовика на Крымском мосту в аннексированном Россией Крыму в октябре 2022 годе. В августе 2023 года Малюк рассказал подробности об этой атаке, уточнив, что над организацией этой операции работал он и ещё два сотрудника СБУ.

Днем ранее в эфире украинского телемарафона Малюк не стал официально подтверждать причастность СБУ к покушениям на ряд российских политиков и общественных деятелей, но рассказал о деталях этих покушений. Ранее о некоторых из них писали СМИ, как российские, так и в украинские.

Так, по его словам, в начиненном взрывчаткой бюсте, с помощью которого в петербургском кафе был убит провоенный блогер Владлен Татарский, содержалось 400 грамм термобара, генпрокурора "ЛНР" Сергея Горенко убили с помощью 800 граммов пластида, а бывшего депутата Верховной рады Илью Киву застрелили из нарезного пистолета калибром 9х19 миллиметров.

Как утверждает глава СБУ, покушение на российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина готовили с использованием противотанковой мины.