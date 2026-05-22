Директор нацразведки США подала в отставку

Директор национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку. Об этом в пятницу сообщает Fox News. Позже сама Габбард подтвердила эту информацию, опубликовав заявление об отставке в соцсети X.

"Для меня было огромной честью служить американскому народу в качестве директора Национальной разведки", - написала Габбард.

В заявлении Габбард пишет, что у ее мужа диагностировали "чрезвычайно редкую форму рака костей". Она приняла решение оставить свой пост, чтобы поддерживать мужа.

Габбард покинет администрацию 30 июня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заместитель Тулси Габбард, Аарон Лукас, станет исполняющим обязанности директора национальной разведки. Он добавил, что Габбард "проделала невероятную работу".

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что Белый дом вынудил Габбард уйти в отставку. В апреле Трамп отправил в отставку генерального прокурора Пэм Бонди. Источники Reuters сообщали, что Трамп планирует продолжить перестановки в кабинете министров на фоне растущего давления из-за войны с Ираном. Один из источников агентсва сообщал, что Трамп в последние месяцы выражал недовольство главой нацразведки.