Директор парка "Куршская коса" задержан по подозрению в вырубке леса

В Калининградской области против директора национального парка "Куршская коса" возбудили уголовное дело по подозрению в незаконной вырубке леса, сообщили в четверг в российском Следственном комитете.

Подозреваемый задержан и допрошен, по месту его жительства проведён

обыск. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру

пресечения, отметили в ведомстве, не назвав имени чиновника.

Согласно сайту национального парка, пост директора занимает Анатолий Калина. Источники ряда СМИ сообщили о его задержании накануне. Калине 49 лет. В 2021 году он был избран депутатом в Калининградскую областную думу от "Единой России", писало издание РБК.

По версии следствия, Калина вместе со знакомым и "неустановленными лицами" организовал вырубку сырорастущих деревьев, чтобы затем построить на этом месте для своего знакомого туристический комплекс. Ущерб оценивается в 12,7 миллиона рублей, передаёт Север.Реалии.

Позиция защиты подозреваемого пока не приводится.

Национальный парк "Куршская коса" расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области. Это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Северная граница парка проходит по границе с Литвой.

Анатолий Калина возглавил парк в 2011 году. До этого он был замдиректора парка, работал в частном бизнесе и служил в органах МВД.