Международная сеть World Heritage Watch, объединяющая 180 общественных организаций и граждан, работающих над сохранением объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, обратилась в организацию в поддержку российских экологов из проекта "Экозащита". Об этом сообщает редакция Север.Реалии.

Сопредседатель "Экозащиты" Александра Королёва пожаловалась на давление со стороны российского национального парка "Куршская коса". Директор парка Анатолий Калина заявил, что обратился "в соответствующие органы" и планирует обратиться в прокуратуру после доклада экологов о состоянии парка. Он увидел в отчёте "подрыв репутации Российской Федерации", — заявил он в интервью "Новому Калининграду".

В резолюции в адрес Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО активисты призвали не допустить "криминализацию и запугивание" экологов, а также расследовать поведение Калины. Кроме того, международную организацию просят призвать Россию остановить преследование "Экозащиты", внесённой властями в список так называемых организаций-иностранных агентов.

В докладе о Куршской косе утверждается, что береговой защитный вал, авандюна, на российской части косы находится в катастрофическом состоянии. Объект был построен в 19 веке и защищает косу от песка с пляжа Балтийского моря. "На первых 22 километрах, от Зеленоградска, авандюна полностью разрушена и не может больше защитить косу от песка и морских волн", — рассказывала Королёва. Она раньше работала в национальном парке.

По утверждению "Экозащиты", изменения климата привели к изменению условий на Балтийском море. Более частые и сильные штормы и ускорение поднятия уровня Балтийского моря могут привести к прорывам косы и превращению её в серию отдельных островов, говорится в докладе. Активисты считают, что национальному парку необходима программа, включающая сохранение и стабилизацию авандюны в новых условиях.

В парке утверждают, что ситуация на косе находится под контролем. Калина в интервью заявил, что критической ситуации на косе нет, а у парка есть план по восстановлению барьера из федеральных средств. Однако работы бессмысленны, пока региональные власти не построят волнорезы у берега всей косы, говорит он. "Королёва была хорошим сотрудником, мы всегда готовы к дискуссии", — заявил он.