Директора Берлинского центра Карнеги заочно приговорили в России

Александр Габуев
Суд в Москве вынес заочный приговор Директору Берлинского центра Карнеги Александру Габуеву, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Его признали виновным по двум статьям: нарушение деятельности "иностранного агента" и участие в деятельности "нежелательной организации.

Габуева приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы и запрету на администрирование сайтов сроком на три года.

Сам Габуев на момент написания заметки приговор не прокомментировал.

  • Габуев стал директором Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии в 2023 году после того, как закрыли Московский центр.
  • Его внесли в список "иностранных агентов" виюне 2023 года. Он живет не в России.
