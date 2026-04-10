Директора Берлинского центра Карнеги заочно приговорили в России

Суд в Москве вынес заочный приговор Директору Берлинского центра Карнеги Александру Габуеву, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Его признали виновным по двум статьям: нарушение деятельности "иностранного агента" и участие в деятельности "нежелательной организации.

Габуева приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы и запрету на администрирование сайтов сроком на три года.

Сам Габуев на момент написания заметки приговор не прокомментировал.