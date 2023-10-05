Директору "Вечерних ведомостей" дали штраф за "несоблюдение цензуры"

Директора екатеринбургского издания "Вечерние ведомости" Гузель Аиткулову оштрафовали на 110 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Издание обвинили в "несоблюдении цензуры".
Поводом для возбуждения дела стало освещение антивоенных акций в телеграм-канале издания в марте 2022 года – ещё до появления статей о дискредитации армии в российском законодательстве. В частности, в постах рассказывалось о "собрании группы людей" и задержаниях. В лингвистической экспертизе публикаций суд отказал.
На заседании суда майор полиции Отар Амоев, составлявший протокол на издание, пояснил, что журналисты "не соблюли цензуру". Цензура в России запрещена Конституцией и Законом о СМИ.
Ранее "Вечерние ведомости" штрафовали за эти публикации уже трижды: на 240, 150 и 200 тысяч рублей. Также несколько дней назад прокуратура начала проверку издания на экстремизм.
- После вторжения в Украину российские власти добавили в законодательство статьи о дискредитации армии и распространении про неё фейков. Фейками об армии российские суды признают сообщения о войне в Украине, не совпадающие с версией Минобороны России. По мнению правозащитников, этой статьёй в стране фактически была введена военная цензура.
- Часть независимых СМИ была вынуждена приостановить работу или отказаться от освещения войны. Сотрудники медиа массово уехали в другие страны, чтобы продолжать освещать войну и не попасть под уголовное преследование.
- С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России заблокировали более миллиона сайтов, в том числе социальные сети фейсбук, инстаграм и твиттер, а также сайты независимых СМИ, включая Радио Свобода. Для обхода блокировок пользователи используют VPN-сервисы, которые тоже блокируют российские власти.
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