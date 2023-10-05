Директору "Вечерних ведомостей" дали штраф за "несоблюдение цензуры"

Директора екатеринбургского издания "Вечерние ведомости" Гузель Аиткулову оштрафовали на 110 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Издание обвинили в "несоблюдении цензуры".

Поводом для возбуждения дела стало освещение антивоенных акций в телеграм-канале издания в марте 2022 года – ещё до появления статей о дискредитации армии в российском законодательстве. В частности, в постах рассказывалось о "собрании группы людей" и задержаниях. В лингвистической экспертизе публикаций суд отказал.

На заседании суда майор полиции Отар Амоев, составлявший протокол на издание, пояснил, что журналисты "не соблюли цензуру". Цензура в России запрещена Конституцией и Законом о СМИ.

Ранее "Вечерние ведомости" штрафовали за эти публикации уже трижды: на 240, 150 и 200 тысяч рублей. Также несколько дней назад прокуратура начала проверку издания на экстремизм.