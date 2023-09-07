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За полгода Роскомнадзор заблокировал больше 885 тысяч сайтов

Москва, март 2019 года

За первое полугодие 2023 года Роскомнадзор заблокировал на 85% больше сайтов, чем за тот же период 2022 года. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказали в самом ведомстве.

По данным Роскомнадзора, за полгода по его требованию были заблокированы больше 885 тысяч сайтов, а также около 1,1 миллиона отдельных материалов – на 10% больше, чем за весь 2022 год.

Роскомнадзор блокирует в интернете информацию, которую российские власти считают запрещённой. Решения об этом выносят суды, Генпрокуратура, ФНС, Росмолодёжь и другие ведомства. Они ограничивают россиянам доступ к "информации экстремистского характера", порнографии, сведениям о наркотиках и пиратскому контенту.

Помимо этого, ведомства пытаются запретить пользователям рунета читать "иноагентов", тексты об ЛГБТ-сообществе и новости о войне в Украине, не совпадающие с отчётами Минобороны России.

Цензурные рекорды вскоре могут быть обновлены, так как российские власти предлагают признать запрещёнными и сайты, распространяющие информацию об обходе блокировок. Сами VPN-сервисы Роскомнадзор блокирует уже давно. Впрочем, пользователи вряд ли лишатся доступа к VPN полностью, считают опрошенные "Коммерсантом" эксперты.

  • С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России заблокировали сотни тысяч сайтов, в том числе социальные сети фейсбук, инстаграм и твиттер, а также сайты независимых СМИ, включая Радио Свобода. Для обхода блокировок пользователи используют VPN-сервисы.

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