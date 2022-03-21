Дисквалифицирован шахматист Карякин, поддержавший войну

Комиссия по этике Международной шахматной федерации (ФИДЕ) дисквалифицировала на полгода российского гроссмейстера Сергея Карякина за "нанесение ущерба репутации шахмат". Об этом сообщает Sports.ru.

Наказание связано с тем, что Карякин публично поддержал российское вооружённое вторжение в Украину и президента России Владимира Путина и продолжил выступать в его поддержку, несмотря на осуждение со стороны ФИДЕ. В телеграм-канале российского гроссмейстера под названием"Шахматный патриотизм" регулярно появляются посты в поддержку войны. В частности, 21 марта опубликовано "обращение к адекватным украинцам", в котором Карякин фактически призывает Украину сдаться, заявляя, что у неё нет шансов на победу.

Дисквалификация Карякина, в частности, не позволит ему сыграть в турнире претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет с 16 июня по 7 июля. Ранее Карякин уже играл в матче на первенство мира, но уступил чемпиону Магнусу Карлсену.

ФИФА не отстранила российских и белорусских шахматистов от соревнований, но обязала их выступать под нейтральным флагом. Президент ФИДЕ - бывший высокопоставленный российский чиновник Аркадий Дворкович - выступил с осуждением войны и за мир, хотя прямо и не заявил об ответственности России за агрессию. Он также высказался в поддержку украинских шахматистов. Эти слова вызвали резкую реакцию одного из руководителей "Единой России" Андрея Турчака, который обвинил Дворковича в "национал-предательстве". После этого Дворкович ушёл с поста президента фонда "Сколково".