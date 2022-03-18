Дворкович ушёл с поста главы фонда "Сколково" после критики войны

Председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович принял решение покинуть свой пост, который он занимает с 2018 года. Об этом РБК сообщил представитель Дворковича.

Как рассказали изданию два источника близких к "Сколково", Дворкович объявил о своем уходе 18 марта на встрече с сотрудниками фонда.



Ранее в интервью американскому журналу Mother Jones Дворкович выступил против войны России с Украиной. "Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", - приводит издание слова Дворковича.

После этого секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак назвал Дворковича "национал-предателем". Он предложил уволить его из фонда в рамках "самоочищения общества".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дальнейшая работа Дворковича в "Сколково" зависит от его личного решения.



Антивоенные высказывания Дворковича осудил и его бывший коллега в правительстве, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, курировавший топливно-энергетический комплекс Дворкович "подсадил" российских граждан на самолеты компаний Boeing и Airbus, которые из-за санкций приостановили работу в России. В результате, по мнению Рогозина, было "поставлено под сомнение" право на передвижение миллионов людей.





Дворкович занимал пост председателя фонда "Сколково" с 2018 года, он также входит в состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию страны. Он также возглавляет Международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

Главой фонда вместо Дворковича может стать Игорь Дроздов, который сейчас является председателем правления "Сколково".