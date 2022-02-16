В Нижнем Тагиле для детей организовали экскурсию по автозаку

В Нижнем Тагиле для воспитанников одного из детских садов и третьеклассников одной из школ организовали экскурсию по автозаку, выдав детям муляжи оружия. Об этом сообщает на сайте администрация города.

Инициаторами мероприятия выступили нижнетагильское отделение всероссийской общественной организации "Боевое братство", фонд поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов, а также один из батальонов городской патрульно-постовой службы.

Как отмечается в пресс-релизе мэрии, восторгу детей, побывавших внутри специального полицейского автомобиля, не было предела.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области военные покатали детей-сирот из школы-интерната на учебной пусковой установке комплекса "Ярс" – межконтинентальной баллистической ракеты с ядерным боезарядом. Идея поздравить таким образом сирот с Новым годом принадлежала Министерству обороны России.