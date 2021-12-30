Министерство обороны России покатало детей-сирот из Чернцкой школы-интерната в Ивановской области на учебной пусковой установке комплекса "Ярс" — межконтинентальной баллистической ракеты с ядерным боезарядом. Это было сделано в качестве новогоднего подарка, — сообщается на сайте ведомства.

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В рамках благотворительной акции детей привезли в воинскую часть у города Тейково, провели им экскурсию по части и вручили подарки от Деда Мороза. Утверждается, что это было сделано в ответ на письмо воспитанника детдома. Он, говорится в сообщении министерства, обратился к военным со словами: "Спасибо за исполнение мечты!"

В рамках акции "Ёлка желаний" в 2021 году министерство обороны катает детей на танках, переодевает их в каски и бронежилеты военной полиции, а также подарило футбольный мяч с подписью командующего Воздушно-десантными войсками. Для 14-летней девочки из Ставрополя организовали стрельбу по мишеням в десантно-штурмовом казачьем полку. Обо всех этих акциях отчитываются на сайте Минобороны.