Для реконструкции Нотр-Дама вырубили столетние дубы

Первые древние дубы, со стволами толщиной не менее метра, вырубили на северо-западе Франции, чтобы использовать их при реконструкции пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам в Париже. Возраст некоторых деревьев достигал 300 лет.

Чтобы выбрать более 1000 дубов с длинными прямыми стволами, которые подойдут для восстановления шпиля и крыши готического собора, эксперты изучили леса по всей Франции.

Первые четыре дерева поместили на грузовой прицеп с помощью подъёмных кранов в четверг в лесу Берс недалеко от Ле-Мана (в 200 километрах от Парижа), транспортировку ещё четырёх дубов должны начать в пятницу.

Стволы срубленных деревьев могут храниться от 12 до 18 месяцев. За это время их должны подготовить к использованию для этапе реконструкции, запланированного на конец 2022 года. Если все сроки работ будут соблюдены, повторное открытие собора состоится в апреле 2024 года.

Пожар в соборе Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) произошёл вечером 15 апреля 2019 года. Потушить его удалось лишь к утру. Шпиль и часть крыши собора обрушились.

На восстановление католического храма, символа Парижа, поступило более 800 миллионов евро от частных и корпоративных благотворителей.