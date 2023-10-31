Для видеоблогеров Кателевского и Дорогова запросили 10 и 12 лет тюрьмы

Прокуратура запросила для видеоблогеров и участников журналистского проекта "Росдержава" Яна Кателевского и Александра Дорогова 10 и 12 лет колонии строгого режима соответственно, третьему подсудимому, Дмитрию Филимонову, обвинение просит назначить 8 лет колонии, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Кателевский и Дорогов занимались расследованиями коррупции - в частности, среди полицейских и в сфере ритуальных услуг. Их арестовали три года назад, с тех пор они находятся в СИЗО. Видеоблогеров обвиняют по статьям о вымогательстве в особо крупном размере и об оскорблении должностного лица.

Само уголовное дело было возбуждено по заявлению со стороны сотрудника ДПС Павла Горохова. Он утверждает, что Кателевский и Дорогов якобы вымогали у него 1,3 миллиона рублей за отказ от публикации разоблачающих материалов, а также оскорбляли его.

Журналисты считают преследование заказным и сфабрикованным. Отмечается, что во время судебного процесса сотрудник ДПС Горохов признал, что видеозапись оперативно-розыскных мероприятий, которая не подтверждает виновность подсудимых, является подлинной, хотя на стадии следствия он называл её подделкой. Ключевая же свидетельница по делу, супруга Горохова, и вовсе отказалась от своих показаний.

Третий обвиняемый, Дмитрий Филимонов, давший показания против себя и Кателевского и Дорогова, заявил на суде, что оговорил журналистов из-за давления во время следствия. Свои показания он назвал условием, которое ему поставили взамен освобождения из-под стражи.