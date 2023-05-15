Дмитрий Фирташ в Украине стал подозреваемым по уголовному делу

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в понедельник заявили, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и восемь топ-менеджеров его компаний является подозреваемыми по уголовному делу о растрате имущества в особо крупном размере и отмывании денег. В офисах подконтрольных Фирташу компаний и у нескольких подозреваемых прошли обыски. Сам Фирташ уже долгое время живёт за границей.

Как сообщила пресс-служба СБУ, Фирташа подозревают в использовании мошеннической схемы при торговле газом. Бизнесмену принадлежит множество компаний-посредников. Как говорится в сообщении, подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компаний, но в реальности получали только 30 процентов от оплаченных объёмов, а остальной газ отбирали из государственной газотранспортной системы Украины, почти не оплачивая его. Ущерб, нанесённый государству за последние 6 лет, оценивается в 18 миллиардов гривен (около 450 млн долларов).

СБУ также опубликовала, как она утверждает, записи телефонных разговоров Фирташа и одного из его подчинённых Алексея Тютюнника, в которых, по версии следствия, бизнесмен даёт указания, направленные на защиту его активов от ареста и попытки скрыть средства.

Сообщается, что пятеро из девяти подозреваемых сейчас живут за рубежом, решается вопрос об их объявлении в международный розыск.