Дмитрий Фирташ в Украине стал подозреваемым по уголовному делу

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности в понедельник заявили, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ и восемь топ-менеджеров его компаний является подозреваемыми по уголовному делу о растрате имущества в особо крупном размере и отмывании денег. В офисах подконтрольных Фирташу компаний и у нескольких подозреваемых прошли обыски. Сам Фирташ уже долгое время живёт за границей.
Как сообщила пресс-служба СБУ, Фирташа подозревают в использовании мошеннической схемы при торговле газом. Бизнесмену принадлежит множество компаний-посредников. Как говорится в сообщении, подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компаний, но в реальности получали только 30 процентов от оплаченных объёмов, а остальной газ отбирали из государственной газотранспортной системы Украины, почти не оплачивая его. Ущерб, нанесённый государству за последние 6 лет, оценивается в 18 миллиардов гривен (около 450 млн долларов).
СБУ также опубликовала, как она утверждает, записи телефонных разговоров Фирташа и одного из его подчинённых Алексея Тютюнника, в которых, по версии следствия, бизнесмен даёт указания, направленные на защиту его активов от ареста и попытки скрыть средства.
Сообщается, что пятеро из девяти подозреваемых сейчас живут за рубежом, решается вопрос об их объявлении в международный розыск.
- Фирташ - владелец множества энергетических и промышленных предприятий в различных странах мира. Его нередко называют олигархом. Широкую известность он получил в 2000-е годы, создвав вместе с "Газпромом" компанию "РосУкрЭнерго", выступавшую как посредник при транзите российского газа через Украину в страны ЕС. В различных журналистских расследованиях он фигурировал как человек, действовавший в интересах России или российских компаний, сам он это отрицал. В марте 2014 года, вскоре после свержения Виктора Януковича в Украине, Фирташ был задержан в Вене по запросу США. Там его подозревают в подкупе индийских чиновников по делу, связанному с поставками титана корпорации Boeing. До сих пор не принято окончательное решение по вопросу о его экстрадиции. Власти Украины ввели против Фирташа санкции.
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