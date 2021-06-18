Киев ввёл санкции против Фирташа, Чемезова и создателей вируса Petya

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против Дмитрия Фирташа, Павла Фукса и Михаила Шелкова за участие в поставках сырья для российских военных предприятий. Под ограничительные меры Киева попал также гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом заявил в своем телеграм-канале президент Владимир Зеленский.

В этом же сообщении он указал, что правительство приняло новую Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса страны. Главная особенность документа в том, что он предусматривает переход украинского оборонного производства на стандарты НАТО.

Под новые санкции СНБО попали и разработчики компьютерного вируса Petya, который в июне 2017 года атаковал системы по всему миру, главным образом украинские. Западные спецслужбы заявили, что вредоносная программа была разработана российскими военными хакерами с целью физического разрушения жестких дисков.

В марте 2014 года Дмитрий Фирташ – владелец крупных украинских промышленных предприятий – был задержан австрийскими правоохранительными органами в Вене по запросу ФБР. Американские власти обвиняют его во взяточничестве и создании преступного сообщества. В настоящее время он оспаривает решение Верховного суда Австрии о его экстрадиции в Америку.

Российско-украинского предпринимателя Павла Фукса связывают с компанией "Голден Деррик", которая ранее владела лицензиями на геологическое изучение площадей. В марте украинские власти отозвали эти разрешения.

Михаил Шелков является заместителем председателя совета директоров "ВСМПО-Ависма" – российской компании, занимающейся производством титана, который используется в том числе в производстве вооружений.