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Дмитрий Медведев встретился с Си Цзиньпинем в Китае

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и председатель КНР и лидер компартии Китая Си Цзиньпин

Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретился в Пекине с председателем КНР и лидером компартии Китая Си Цзиньпинем. Об этом российский политик сообщил в своём телеграм-канале.

Медведев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК). Он также сообщил, что на переговорах обсуждалось взаимодействие между партией "Единая Россия" и компартией Китая, поднимались вопросы партнёрства Москвы и Пекина в различных сферах, а также международные вопросы. По словам Медведева, он обсудил с Си Цзиньпинем и войну в Украине. Российский политик назвал переговоры "весьма полезными".

В ноябре этого года Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарём на ХХ съезде правящей Коммунистической партии Китая. Это уже его третий срок на посту лидера КПК. Со времени Дэн Сяопина, в Китае действовало ограничение в два срока на посту главы партии. В 2018 году это ограничение было отменено по инициативе Си Цзиньпина.

С самого начала российского вторжения Медведев выступает с жёсткими заявлениями, угрожая в том числе странам Запада. Он нередко упоминает об Апокалипсисе, Армагеддоне, использует другие библейские аллюзии, а также не раз намекал на возможность использования Россией ядерного оружия.

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