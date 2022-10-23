Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарём КПК на третий срок

В воскресенье завершился ХХ съезд правящей Коммунистической партии Китая (КПК). Он утвердил переизбрание Си Цзиньпина генеральным секретарём. Это уже третий срок Си Цзиньпина на посту лидера КПК.

Съезд также утвердил новый состав Центрального комитета партии. В список не вошли четыре из семи членов нынешнего Постоянного комитета Политбюро, включая премьер-министра Ли Кэцяна. Бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели из зала перед речью Си Цзиньпина: это породило предположения о его опале и даже возможном аресте, однако по официальным объяснениям Пекина экс-генсек почувствовал себя плохо, и ассистенты помогли ему покинуть зал заседаний.

В своём двухчасовом докладе съезду Си Цзиньпин обозначил своё видение развития Китая до 2035 года. Он говорил о развитии экономики, образования, модернизации промышленности и переходу на "зелёную" энергетику. В решениях съезда подчёркивается, что Китай будет препятствовать независимости Тайваня, несмотря на то, что перспективы мирного присоединения его к Китаю становятся всё менее реалистичными. Си Цзиньпин в докладе подчеркнул, что Китай нацелен на мирное воссоединение с Тайванем, но в случае необходимости готов применить силу.