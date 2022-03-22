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Дмитрий Муратов продаст нобелевскую медаль в пользу украинских беженцев

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выставит медаль премии на аукцион в пользу украински беженцев. Об этом говорится на сайте возглавляемой им "Новой газеты". Сообщается, что решение принято журналистом совместно с изданием.

Муратов призвал стороны прекратить огонь, обменять пленных, вернуть тела погибших, открыть гуманитарные коридоры и обеспечить беженцев. Он призвал откликнуться аукционные дома, которые готовы выставить его медаль на торги.

Муратов стал лауреатом премии в октябре 2021 года, совместно с филиппинской журналистской Марией Ресса. Журналисты были награждены за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".

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