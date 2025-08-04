Дмитрий Песков призывает "быть аккуратными с ядерной риторикой"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение президента США Дональда Трампа направить две американские атомные подводные лодки "в соответствующие регионы", сказал, что "все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой".

Это была первая реакция Кремля на решение Трампа по поводу размещения подводных лодок, принятое 1 августа в ответ на угрозы в адрес США, с которыми заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил в своём телеграм-канале.

"В целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать", — цитирует Пескова "Интерфакс".

На вопрос о том, стоит ли Кремлю попросить Дмитрия Медведева "снизить конфронтационный тон онлайн", Песков ответил, что "в каждой стране члены руководства имеют разные точки зрения на происходящее, имеют разный настрой". "Но главное, конечно, это позиция президента Путина", - заключил Песков.

В конце июля Медведев обратился к Трампу в социальной сети X, заявив, что его ультиматумы к России могут стать "шагом к войне". Он призвал Трампа не идти по пути бывшего президента США Джо Байдена, которого Москва обвиняла в обострении отношений с Россией.

"Я отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в соответствующих районах на случай, если эти глупые и подстрекательские заявления [Медведева] окажутся чем-то большим, чем просто словами, — написал в ответ президент США в социальной сети Truth. — Слова имеют большое значение и часто могут привести к непредвиденным последствиям. Надеюсь, что в данном случае этого не произойдет".