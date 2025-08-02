"Встряхнуть российское руководство". Ядерное предупреждение Трампа

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил о том, что отдал распоряжение о передислокации двух американских атомных субмарин в "соответствующие районы" в ответ на "подстрекательские заявления" Дмитрия Медведева. Сообщение Трампа в социальной сети Truth вызвало повышенное внимание в Соединенных Штатах. К публичным предупреждениям, связанным с возможным использованием ядерного оружия, он прибегает впервые за время своего нового президентского срока.

Переброска ядерных субмарин – неожиданный ответ президента Трампа на запись, сделанную Дмитрием Медведевым в телеграме в четверг. Заместитель секретаря российского Совета безопасности назвал предупреждения Дональда Трампа о намерении ввести санкции против России и покупателей ее нефти "игрой в ультиматумы" и предложил президенту США не забывать, что каждый новый ультиматум – "шаг к войне не между Россией и Украиной, а с его собственной страной". "Пусть [Трамп] вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", – написал Медведев. Под "мертвой рукой" экс-президент России, вероятно, имел в виду систему "Периметр", которая была создана во времена СССР для якобы автоматического запуска ядерных ракет в случае ядерного удара по России.

Как отмечают военные эксперты, перемещение атомных подводных лодок с баллистическими ядерными ракетами, которые несут постоянное боевое дежурство в разных частях мира, вещь рутинная. Из короткого сообщения президента Трампа в социальной сети невозможно понять, идет ли речь об отправке на дежурство двух дополнительных субмарин или перемещении уже дежурящих ближе к границам России. С практической точки зрения появление таких подлодок вблизи России едва ли что меняет, поскольку их вооружение – межконтинентальные баллистические ракеты с неограниченным диапазоном действия. Другая возможность, пишет газета Wall Street Journal, цитирующая бывшего сотрудника Пентагона, – президент имеет в виду так называемые атакующие атомные подводные лодки, предназначенные для уничтожения субмарин и надводных кораблей противника. Эти субмарины могут использоваться для нейтрализации российских стратегических подводных лодок в случае конфликта с Россией, американские подлодки также могут наносить удары по сухопутным целям неядерными боезарядами. Есть и еще один вариант, о котором пишет New York Times. Поскольку передвижения подводных лодок один из наиболее охраняемых секретов Пентагона, мы, скорее всего не узнаем, последуют ли за словами президента действия или он попросту пытается внушить Кремлю уважение к его предупреждениям.

Представители Белого дома и Пентагона отказались комментировать заявления президента Трампа. Сам президент несколькими часами позже в ответ на вопросы репортеров разъяснил, что "бывший президент России выступил с угрозами, и мы намерены защитить наш народ".

Американские наблюдатели рассматривают последнее предупреждение Дональда Трампа в контексте его все более явного противостояния с Кремлем. В середине июля он дал России 50 дней на подготовку к серьезному мирному процессу с Украиной. На прошлой неделе он сократил этот срок до 10-12 дней, посетовав на то, что Россия ожесточенно обстреливает и бомбит украинские города. Именно это предостережение и вызвало "глупое и подстрекательское", по словам Трампа, заявление Медведева, в ответ на которое Дональд Трамп решил прибегнуть к ядерному предупреждению. Готовность президента Трампа воспользоваться аргументом, к которому нередко прибегал Владимир Путин, удивила комментаторов хотя бы потому, что лишь на прошлой неделе он публично выразил желание сохранить ограничения на величину ядерных арсеналов России и Соединенных Штатов после завершения срока действия договора СНВ-3 в феврале будущего года. "Если Дональд Трамп реально обеспокоен российским ядерным оружием он должен начать серьезные переговоры с российской стороной, чтобы сохранить лимиты на огромные американские и российские ядерные арсеналы", – говорит в интервью Wall Street Journal глава американской Ассоциации по контролю за вооружениями Дэрилл Кимбалл.

Комментатор телеканала Fox News и газеты Washington Post Марк Тиссен считает, что таким неординарным предупреждением Трамп пытается встряхнуть российское руководство, призвать людей в Кремле не заблуждаться относительно того, с кем они имеют дело: это больше не "спящий Джо Байден", о котором пишет Медведев. "У меня простой совет России: не угрожайте Дональду Трампу и не игнорируйте крайний срок, установленный им. Трамп дал ясно понять, что Путин должен приступить к переговорам, если этого не произойдет, то последуют серьезные последствия, включая вооружение Украины и разрушительные санкции против российской нефтяной индустрии", – говорит Марк Тиссен.

Последний раз президент Трамп использовал публично ядерный аргумент в заочной полемике с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2018 году, напомнив, что американская ядерная кнопка гораздо больше северокорейской. В 2016 году после избрания на первый президентский срок Трамп написал в твиттере, что США должны "значительно укрепить и расширить американские ядерные возможности". Тогда тогда вызвало опасения по поводу начала новой гонки ядерных вооружений, но в последние годы число американских ядерных боеголовок оставалось на прежнем уровне.