Дмитрия Быкова во второй раз оштрафовали по закону об иноагентах

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова на 40 тысяч рублей по административной статье о нарушении правил маркировки публикаций иностранных агентов. Об этом сообщило агентство "Москва".
Это второй штраф для Быкова. В октябре прошлого года Никулинский суд уже штрафовал его за то же правонарушение на 10 тысяч рублей.
Два штрафа по этой административной статье в течение года дают российским правоохранительным органам возможность возбудить против Быкова уголовное дело по статье об уклонении от обязанности иностранных агентов. Эта статья предполагает в качестве меры наказания тюремное заключение.
Быков был внесён в реестр иноагентов в июле 2022 года. Он уехал из России.
- Законодательство позволяет включать граждан в список агентов практически произвольно, отмечают правозащитные организации. Объявленные иноагентами обязаны маркировать свои публичные сообщения, вести отчётность о получении и трате денег, они поражены во многих правах. Министерство юстиции считает иностранными агентами больше 450 человек и организаций. Большинство из них заявляли о несогласии с этим решением.
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