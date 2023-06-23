Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Дмитрия Быкова во второй раз оштрафовали по закону об иноагентах

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова на 40 тысяч рублей по административной статье о нарушении правил маркировки публикаций иностранных агентов. Об этом сообщило агентство "Москва".

Это второй штраф для Быкова. В октябре прошлого года Никулинский суд уже штрафовал его за то же правонарушение на 10 тысяч рублей.

Два штрафа по этой административной статье в течение года дают российским правоохранительным органам возможность возбудить против Быкова уголовное дело по статье об уклонении от обязанности иностранных агентов. Эта статья предполагает в качестве меры наказания тюремное заключение.

Быков был внесён в реестр иноагентов в июле 2022 года. Он уехал из России.

  • Законодательство позволяет включать граждан в список агентов практически произвольно, отмечают правозащитные организации. Объявленные иноагентами обязаны маркировать свои публичные сообщения, вести отчётность о получении и трате денег, они поражены во многих правах. Министерство юстиции считает иностранными агентами больше 450 человек и организаций. Большинство из них заявляли о несогласии с этим решением.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG