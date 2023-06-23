Дмитрия Быкова во второй раз оштрафовали по закону об иноагентах

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал писателя Дмитрия Быкова на 40 тысяч рублей по административной статье о нарушении правил маркировки публикаций иностранных агентов. Об этом сообщило агентство "Москва".

Это второй штраф для Быкова. В октябре прошлого года Никулинский суд уже штрафовал его за то же правонарушение на 10 тысяч рублей.

Два штрафа по этой административной статье в течение года дают российским правоохранительным органам возможность возбудить против Быкова уголовное дело по статье об уклонении от обязанности иностранных агентов. Эта статья предполагает в качестве меры наказания тюремное заключение.

Быков был внесён в реестр иноагентов в июле 2022 года. Он уехал из России.