Bellingcat рассказала о покушении на Дмитрия Быкова со стороны ФСБ в 2019 году

Писатель Дмитрий Быков мог быть отравлен сотрудниками ФСБ во время своей поездки в Новосибирск в 2019 году. Его тайно сопровождали в ней те же офицеры спецслужбы, что подозреваются в покушении на Алексея Навального. Такие утверждения содержатся в совместном расследовании исследовательской группы Bellingcat и российского издания The Insider.

17 апреля 2019 года Быков был госпитализирован в Уфе, плохо ему стало ещё в аэропорту Новосибирска, откуда он вылетал. Симптомы, с которыми он был госпитализирован, напоминают симптомы отравления фосфорорганическими веществами, пишут расследователи. Веществом из этой группы — ядом "Новичок" — позднее был отравлен и Навальный.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Как выяснили расследователи, в слежке за Быковым участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя. В частности, это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов. Их поездки по стране совпадали с региональными поездками писателя.

Новость дополняется