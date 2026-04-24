До 10 лет получили обвиняемые в несостоявшемся поджоге военкомата

Южный окружной военный суд приговорил трёх обвиняемых по делу о несостоявшемся поджоге военкомата в Ростове-на-Дону к срокам от восьми до 10 лет лишения свободы, сообщает "Медиазона".

Всех троих суд отправили в колонию строгого режима: Илью Кудинова на 10 лет, Ивана Благодатских на 9 лет, Ахмеда Рамалданова на 8 лет. Первые три года все осуждённые проведут в тюрьме.

Согласно обвинению, они готовились закидать военкоматы Советского и Железнодорожного районов Ростова коктейлями Молотова, но их задержали сотрудники ФСБ. На момент задержания самому старшему из обвиняемых был 21 год.

Как пишет "Медиазона", показания против молодых людей дала подруга Кудинова и Рамалданова, которая познакомила их с Благодатских и якобы присутствовала при обсуждении планов поджога и изготовлении зажигательной смеси. В суде она выступила как засекреченная свидетельница "Иванова".

Согласно материалам дела, девушка сотрудничала с ФСБ и "действовала в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий".

Ранее студента из Барнаула приговорили к 17 годам заключения также по делу о несостоявшемся поджоге военкомата, вменив ему в вину покушение на теракт.

С начала войны в Украине в России ужесточается ответственность за поджоги и повреждение имущества государственных органов. Эти дела теперь квалифицируют как теракты или диверсии, хотя при таких поджогах и не было погибших, а ущерб наносится незначительный. В конце 2025 года в России приняли закон, усиливающий уголовную ответственность за так называемую диверсионную деятельность. Согласно принятым поправкам в Уголовный кодекс, возраст наступления уголовной ответственности за диверсии снижается до 14 лет "по аналогии с уже действующими нормами о террористических преступлениях". Сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности отменяются, обвиняемым в участии в диверсионном сообществе нельзя будет дать условные сроки, отмечает "Настоящее Время".