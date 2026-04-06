До 11 увеличилось число погибших при взрыве в Нижнекамске

Число погибших в результате взрыва и пожара 31 марта на химическом заводе в Нижнекамске (Республика Татарстан) увеличилось до 11 человек, сообщает компания "СИБУР". Поски еще одного пропавшего без вести продолжаются.

25 человек госпитализированы в медцентры Москвы, Казани и Нижнекамска, говорится в сообщении.

Уточняется, что семьи погибших получат выплаты в размере десяти миллиона рублей, госпитализированные – по три миллиона рублей и компенсации на последующую реабилитацию.

Взрыв на заводе "Нижнекамскнефтехим" произошел 31 марта. Фотографии и видео пожара на заводе публиковали телеграм-каналы. В компании сообщали, что предварительной причиной стал "сбой в работе оборудования". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Версия об атаке со стороны Украины не выдвигалась.

ПАО "Нижнекамскнефтехим" входит в состав СИБУРа. На сайте компании говорится, что предприятие – один из крупнейших в мире производителей синтетических каучуков. ПАО находится в закрытом реестре Минпромторга РФ, в котором перечислены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК).