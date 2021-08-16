До 18 лет: вынесен приговор по алуштинскому делу "Хизб ут-Тахрир"

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону в понедельник вынесен приговор по так называемому алуштинскому делу "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Крымских татар - жителей аннексированного Крыма - признали виновными в участии в деятельности террористической организации и подготовке к незаконному захвату власти, некоторых из них также в организации деятельности террористической организации. Речь идёт о "Хизб-ут-Тахрир", которая в России признана терроритической, её деятельность запрещена.

Руслан Месутов и Ленур Халилов приговорены к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Эльдар Кантимиров получил 12 лет колонии, Руслан Нагаев 13 лет. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Четверых крымских татар задержали после массовых обысков в июне 2019 года. Они заявляют о своей невиновности.

После аннексии Крыма российские суды осудили десятки жителей полуострова, как правило крымских татар, по обвинению в причастности к деятельности "Хизб-ут-Тахрир". Российские правозащитники признают их политзаключёнными, утверждая, что эта организация не запрещена властями Украины, а также что она не пользуется террористическими методами, и что некоторые из осуждённых к её деятельности не имели отношения.