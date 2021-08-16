Правозащитники: в списке политзаключённых в России 410 имён

Правозащитный центр "Мемориал", внесённый российскими властями в список "иностранных агентов", обновил списки политзаключённых в России. В нём сейчас 410 фамилий. Из них 329 человек лишены свободы из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а 81 — по другим политическим мотивам. Об этом сообщается на сайте правозащитников.

За последние семь с половиной месяцев в списке политзаключённых "Меморила" появилось много новых людей. Это не только Алексей Навальный, арестованный и осуждённый по возвращении в Россию, но и участники акций в его поддержку, которые были лишены свободы по "дворцовому" и "санитарному" делам, а также рассказавшие об акциях журналисты студенческого журнала Doxa.

В список также включены подвергшиеся уголовному преследованию потенциальные кандидаты на сентябрьских выборах в Госдуму, в числе которых оппозиционеры - Андрей Пивоваров, Алексей Ворсин и Олег Степанов.

Не прекращается давление на верующих, отмечают правозащитники. Только за последние семь месяцев "Мемориал" признал политзаключёнными не менее 30 мусульман, в том числе обвинённых в членстве в запрещённых "Таблиги Джамаат" и "Хизб ут-Тахрир". Усилились репрессии и против свидетелей Иеговы, чьи религиозные организации в 2017 и году были объявлены в России экстремистскими. По данным правозащитников, с января по август 2021 года 46 верующих оказались под домашним арестом или за решёткой.

В "Мемориале" отмечают, что представленные списки — это лишь минимальная оценка числа политзаключённых в современной России. В действительности, политзаключённых и других лиц, лишённых свободы по политическим мотивам, существенно больше.