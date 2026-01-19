До суда впервые дошло дело о "фейках" в связи с войной в Грузии

В Таганском районном суде Москвы 19 января начали рассматривать уголовное дело в отношении журналистки телеканала "Дождь" Валерии Кичигиной. Её обвиняют в так называемых фейках об армии. Это первое в России дошедшее до суда дело, в котором обвинение основано не только на материалах с критикой войны в Украине, но и войны в Грузии в 2008 году. Это следует из обвинительного заключения, которое зачитали в суде, сообщает корреспондент "Медиазоны".

Кичигину, которая готовила материалы для "Дождя" под фамилией Файзуллина, судят заочно. Главный редактор работающего сейчас за границей "Дождя" Тихон Дзядко в феврале 2025 года писал о деле против журналистки без указания имени.

Всего журналистку обвиняют по двум эпизодам: это репост статьи журналиста Дмитрия Колезева о массовых убийствах в украинской Буче после российской оккупации, а также стори в Инстаграме о российско-грузинской войне 2008 года с текстом: "Сегодня годовщина с начала пятидневной войны в Грузии. В ночь с 7 на 8 августа российские войска вторглись в страну и бомбили мирные города. Уже 15 лет 20% Грузии оккупированы Россией".

Сейчас обе публикации недоступны. Согласно оглашённым материалам дела, принадлежность аккаунтов Кичигиной следователь устанавливал по материалам ФСБ. Журналистка уехала из России в 2023 году, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2024 года, в марте журналистку заочно арестовали и объявили в розыск.

Кичигина считает, что её преследуют прежде всего за освещение так называемого Баймакского дела, а пост о войне в Грузии стал предлогом.

По статье о фейках об армии обвиняемой может грозить до 10 лет лишения свободы заочно.