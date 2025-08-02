"Он бы в гробу перевернулся". Дочь генерала милиции посадили на шесть лет за комментарии против войны

В июле 2025 года 49-летней Наталье Дорощенко из Иркутска присудили почти 6 лет колонии за комментарии в сети о том, что в войне с Россией украинцы защищают родину. По словам друзей, Наталья сама работала в ведомственных службах региона, но антивоенную позицию не скрывала. Ее отец, бывший начальник милиции Усть-Кута, вышедший на пенсию в звании генерала, считал себя этническим украинцем. Его знакомые и бывшие коллеги отзываются о нем как о порядочном человеке и уверены, что он поддержал бы позицию дочери.

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"Просто против войны"

По словам друзей и коллег Натальи, во вмененных ей постах на ее странице во ВКонтакте, которая сейчас закрыта, "фигурировали абсолютно безобидные слова и обороты".

– Сотрудники "Центра Э" (по борьбе с экстремизмом) ГУВД по Иркутской области насобирали в ее постах предложения вроде "Я против войны" или "они (украинцы) защищают свою Родину" и тому подобные фразы и слепили уголовное дело по статье 205.2. (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети), – говорит ее подруга Александра (имя изменено для ее безопасности).

По ее словам, Наталья на момент ареста уже много лет жила в Иркутске.

– Раньше она работала в Управлении судебных приставов, так что кухню ведомственную знает. Знает, что им запрещено говорить о политике, если это не восхваление режима. Но, во-первых, она оттуда уже уволилась, была обычным бухгалтером. А во-вторых, даже после увольнения сильно откровенно не высказывалась. Ее слова вряд ли могли обидеть даже завзятого зетника – многие из них сами спят и видят, когда война закончится. О том, что украинцы защищают свои земли – вроде, тоже очевидно. Думаю, кому-то поперек горла стало, что она считает себя саму украинкой по отцу. Этот факт, вроде бы, до недавних пор не зазорно было открывать. Вероятно, даже это изменилось, – полагает ее знакомый Сергей (имя изменено для его безопасности).

Другой знакомый семьи Дорощенко Алексей из Усть-Кута отмечает, что Наталья "всегда была предельно сдержана на слова", но в сети в ходе дискуссий высказывала личную позицию активнее, чем в личных разговорах.

– Но даже личные взгляды эшники интерпретировали как "оправдание терроризма", – замечает Алексей.

Судебный процесс был засекречен, дело Натальи рассматривал военный трибунал.

– После того, как "эшники" "выявили контент" и предъявили Наталье обвинение, они обманули ее – предложили признать вину, мол, тогда "ограничимся штрафом", "нарисуем административное правонарушение", – знает Алексей. – При этом они "забыли" упомянуть, что повторное привлечение по этой статье влечет уголовную ответственность, а они уже насобирали пять эпизодов. В итоге и дел по 205-й возбудили столько же – пять!

В ноябре 2024 года Наталью внесли в список террористов-экстремистов, ее уголовное дело было передано в военный трибунал Читы.

– Там судья 2-го Восточного окружного военного суда Дмитрий Бояркин 27 июня 2025 года присудил Наталье 5 с половиной лет колонии по ст.205.2 ч.2; ст.205.2 ч.2; ст.205.2 ч.2; ст.205.2 ч.2; ст.205.2 ч.2 УК РФ, – пять раз повторяет вмененную статью Алексей.

После оглашения приговора Наталью взяли под стражу.



– Человеку, который ни разу(!) не привлекался к уголовной ответственности, всю жизнь проработал в госсистеме, назначили тюремное наказание за обычную попытку быть человеком, – комментирует наш собеседник. – Не за активные антивоенные действия, не за "акты терроризма", а за простое проявление сочувствия к жертвам войны и личное мнение о ее несправедливости. Думал ли ее отец, Виктор Андреевич Дорощенко, человек и офицер порядочный во всех отношениях, кристально честный, что против его дочери сфальсифицируют уголовное дело его же бывшие коллеги? Только, чтобы показать начальству, как они "работают на благо родины". Непонятно, к чему придет страна, где любое проявление человечности и сострадания, выражение своей личной позиции, гарантированное Конституцией, наказывается почти шестью годами в колонии! И кому! Человеку на 100% не опасному для общества.

"Редкое единодушие для Усть-Кута"

Бывшие коллеги и знакомые генерала Дорощенко отмечают, что сам он считал себя по национальности украинцем, будучи из семьи раскулаченных переселенцев в Сибирь. Вырос в поселке Куйтун (рабочий поселок в Иркутской области), много лет прожил в Усть-Куте. В 2020 году, в пандемию коронавируса, Виктор Дорощенко умер, на заблокированном сейчас сайте "Усть-Кут24" был размещен его некролог:

"....Коллеги и товарищи Виктора Дорощенко сообщают, что генерал Виктор Андреевич Дорощенко, уроженец поселка Куйтун, скоропостижно скончался сегодня от двухсторонней пневмонии легких в железнодорожной больнице города Иркутска. Несколько лет Виктор Андреевич проработал в Усть-Кутской милиции и перевелся в Иркутск с должности начальника отдела. Он единственный офицер из Усть-Кутского корпуса, получивший звание генерал и ушедшим на повышение из действующих сотрудников силовых структур города. Отличали Виктора Андреевич кристальная честность и порядочность в общении с людьми. Он был фанатом своей работы и не думал о меркантильных интересах. После себя он не оставил родственникам практически никаких материальных ценностей, зато в памяти родных, близких и даже просто людей с ним знакомых, оставил память о себе, как о глубоко порядочном и честном человеке и настоящем Офицере с большой буквы...."

Друзья Натальи уверены, что позицию дочери ее отец разделял бы, "если бы дожил до такого". От известия о назначенном дочери приговоре в 5,5 лет, уверены они, "генерал бы в гробу перевернулся".

Из Усть-Кута Виктор Дорощенко уехал в 90-е и признавался, что так и не прижился в иркутском ведомстве в новых реалиях, говорит Алексей Тупицин, журналист и создатель агентства новостей "Усть-Кут 24".

– Виктор Андреевич был начальником милиции в самое тяжелое время и при этом считался одним из лучших глав МВД, которые когда-либо были в Усть-Куте. Человек, которого уважали и коллеги, и даже уголовники, которых он садил. Я знал человека, которого он в начале восьмидесятых посадил на 11 лет за тяжкое преступление. Наблюдал, как они после этого общались, с уважением разговаривали – Дорощенко дал ему слово, что посадят на 11, а не на 15, если он то и то расскажет. Слово сдержал. И много от кого слышал, из той среды, что он порядочный был – ни взяток не брал, ничего. Он перевелся в Иркутск, когда там сделали службу налоговую. Уже тогда начиналось время, когда взяточничество в ведомствах процветало, и он в 2005 году уволился, признался, что "там себя больше не представляет". Он после к соседу к моему приезжал на охоту, в Усть-Кут, разговаривали, он говорил: "Не могу в этой системе работать". Ушел в отставку, хотя ему чуть за 50 было. Его звали обратно, отказался, потому что моральные принципы ему не позволяли, – вспоминает Алексей. – В общении был очень порядочный человек: если сказал что-то, пообещал, то обязательно это сделает. У меня в 2002 году, когда стал директором автобазы в Усть-Куте, проблемы с налогами просто огромные возникли. А я только туда пришел работать, вся работа встала. Я к нему приезжал, он мне схему антикризисную накидал, подсказал, как сделать, причем абсолютно бесплатно. Я ему пытался что-то передать, отблагодарить – ничего не взял, ни денег, ни подарков. Просто сказал: вот у тебя там 300 человек работает, сделаешь, выплывет, все 300 при работе останутся. Это единственное, что его волновало. То есть какие-то государственные интересы, других людей он ставил выше своих личных. По крайней мере, такой у меня опыт общения с ним был. И отзывы старых усть-кутских ментов, будучи журналистом, конечно, слышал о нем: все его очень уважали, абсолютно все – такое единодушие как-то даже нетипично для усть-кутского коммьюнити. Обычно, когда какой-нибудь начальник уходит, особенно с полиции, одни его поддерживали, а вторые – напротив. А здесь какое-то единодушие было, он всех как-то объединял, всегда над схваткой был. Не меркантильный был совершенно, когда умер, у него осталась одна ведомственная квартира, которую ему выделили в Солнечном (микрорайон в Иркутске) и одна "Нива".