Дочь актёра Машкова рассказала, что отец обвинил её в "предательстве"

Актриса Мария Машкова, дочь актёра Владимира Машкова, заявила, что отец обвинил её в "предательстве" за антивоенную позицию.

Владимир Машков был доверенным лицом Владимира Путина на выборах и выступал на провластном митинге-концерте 18 марта в "Лужниках", посвящённом восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.

"Он попросил меня вернуться в Россию немедленно вместе с дочерьми, быть хорошей россиянкой, попросить прощения за предательство, быть с русским народом и помогать бороться с украинскими нацистами", – рассказала Машкова в интервью CNN. "То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. Тот факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправданно, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, которые умирают", - сказала актриса, которая уже 6 лет живёт в Соединённых Штатах.

Мария Машкова подчеркнула, что ответила отцу отказом и не уверена, что теперь сможет вернуться в Россию.