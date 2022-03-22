Против журналиста Александра Невзорова возбуждено дело о "фейках"

В отношении журналиста Александра Невзорова возбуждено уголовное дело о распространении "фейковой" информации о российских военных.

Об этом 22 марта сообщил Следственный комитет России, отметив, что правоохранительные органы сейчас пытаются установить местонахождение журналиста.

Как заявляет следствие, Александр Невзоров "на своей публичной странице в

запрещенной в России социальной сети Instagram и 19 марта на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными Силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе". Также в СК указали, что "публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан, и источниками распространения этих изображений были украинские СМИ".

Министерством обороны России было официально объявлено о недостоверности указанных сведений, подчёркивают в СК.

Сам Невзоров сведения об уголовном деле пока не комментировал.