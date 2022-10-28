Дочь псковского военного оштрафовали за дискредитацию армии

Псковский городской суд оштрафовал местную жительницу Анастасию Григорьеву на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии.

Протокол на неё составили из-за репортажа агентства "Франс-Пресс ", где она вместе с сестрой Елизаветой рассказывают, как пребывание в "самых горячих точках" в Украине повлияло на их отца. В конце видео Анастасия Григорьева говорит: "Я испытываю огромную вину перед всеми украинцами, мне жаль, что им приходится через все это проходить постоянно, эти военные преступления, война в стране, разрушенные дома".

Эти слова судья Инна Бондаренко сочла дискредитацией российских военных.

Протокол, по словам Григорьевой, составили без неё. Вину она не признала, с решением суда не согласна. "Это неправомерно, но в нашем государстве это так. Будем смотреть, что делать", – рассказала Григорьева Север. Реалии.

В конце мая тот же суд назначил сестрам по 20 часов обязательных работ по протоколу об организации несогласованной акции ). Поводом для этого стал их антивоенный пикет с плакатом "Украине — мир, России — свободу!".

После подачи апелляции суд заменил обязательные работы штрафом в 20 тысяч рублей – по 10 тысяч каждой. Штраф был оплачен благодаря сбору средств, объявленного псковскими активистами.