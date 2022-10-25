Число дел о дискредитации армии в России приблизилось к 5 тысячам

За восемь месяцев в российские суды поступило 4800 административных дел о дискредитации армии, а сумма штрафов за первые полгода составила почти 86 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные базы "ГАС Правосудие" и портала московских судов по состоянию на 19 октября.

Больше всего дел возбудили в Москве (632 ), Санкт-Петербурге (247), Краснодарском крае (164 дела), аннексированном Крыму (140), Калининградской области (123), Пермском крае (82), Самарской области (79), Республике Коми (77), Карелии (73), Архангельске (70). При этом, например, в Туве возбуждено всего четыре дела, в Омской области – восемь. Ни одного дела не возбудили в Северной Осетии, Чечне, а также Башкирии, Татарстане, Чувашии, Новгородской и Кировской областях.

Из почти трёх с половиной тысяч дел, поступивших в суды первой инстанции, 138 дел было прекращено. По остальным выписаны штрафы. Около 40% решений судов первой инстанции были обжалованы. В 950 случаях суд оставил решения без изменений.

В первые месяцы полиция возбуждала административные дела в основном из-за антивоенных пикетов, то позднее поводом для преследования стали публикации в социальных сетях, отметил старший партнер проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев. По его словам, суды при принятии решение показывают низкий стандарт доказывания: в некоторых случаях они не принимают во внимание данные лингвистических экспертиз, несмотря на соответствующие указания Минюста.

4 марта после военного вторжения в Украину Владимир Путин подписал новый закон о фейках и дискредитации российской армии.

Власти обязали россиян называть войну "спецоперацией" и использовать только официальные российские данные. По статье о дискредитации армии предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей. За повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.

По уголовной статье о распространении фейков про российскую армию с начала марта возбуждены 149 дел, сообщает проект "Сетевые свободы" со ссылкой на Генпрокуратуру. По данным правозащитников, треть обвиняемых по этой статье уехала из России, 28 человек содержатся под стражей.